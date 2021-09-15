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15.09.2021 13:27
Рубрика: Общество

Ученые разработали способ создания промышленных деталей без дефектов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и их коллеги из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай) разработали уникальную технологию, которая позволит с помощью лазерной сварки изготавливать промышленные детали без дефектов.

Фото: Журнал "Наука в Сибири"
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- Сейчас в промышленности применяют лазерную сварку при атмосферном давлении, в процессе которой зона обработки наполнена инертными газами. Но у этого способа есть недостатки: над областью сварки возникает плазменный факел, который поглощает до 30 процентов энергии лазерного излучения. Наш способ позволяет решить эту проблему за счет создания вакуума в месте сварки, - пояснил руководитель проекта, доктор технических наук, профессор кафедры "Сварочное производство, метрология и технология материалов" ПНИПУ Владимир Беленький.

По словам ученого, качество деталей, полученных при использовании альтернативного способа лазерной сварки, намного выше, чем у аналогов. Новая технология будет перспективна для создания ответственных и сложных конструкций в аэрокосмической отрасли и машиностроении.

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