Ученые разработали способ создания промышленных деталей без дефектов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и их коллеги из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай) разработали уникальную технологию, которая позволит с помощью лазерной сварки изготавливать промышленные детали без дефектов.

- Сейчас в промышленности применяют лазерную сварку при атмосферном давлении, в процессе которой зона обработки наполнена инертными газами. Но у этого способа есть недостатки: над областью сварки возникает плазменный факел, который поглощает до 30 процентов энергии лазерного излучения. Наш способ позволяет решить эту проблему за счет создания вакуума в месте сварки, - пояснил руководитель проекта, доктор технических наук, профессор кафедры "Сварочное производство, метрология и технология материалов" ПНИПУ Владимир Беленький.

По словам ученого, качество деталей, полученных при использовании альтернативного способа лазерной сварки, намного выше, чем у аналогов. Новая технология будет перспективна для создания ответственных и сложных конструкций в аэрокосмической отрасли и машиностроении.