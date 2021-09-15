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15.09.2021 17:03

В Чувашии рассказали о подготовке IT-специалистов

Текст: Сергей Кирсанов
Подготовка кадров в области цифровых технологий является для Чувашии одним из приоритетов. Вопрос о том, как обстоят дела с IT-специалистами, стал темой прямого эфира в официальной группе республики в одной из социальных сетей.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Участие в трансляции приняли глава минцифры Чувашии Кристина Майнина, первый замминистра образования и молодежной политики региона Алексей Лушкин и заместитель гендиректора компании-разработчика программного обеспечения Сергей Сергеев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Как рассказал Алексей Лукшин, IT-специалистов в Чувашии готовят в 5 высших учебных заведениях, общее количество бюджетных мест на эти направления достигает 450. В этом году, отметил замминистра, конкурс составил 6 человек на место.

- Интерес у школьников нашей республики к IT очень высокий. 15 процентов наших выпускников в этом году выбрали в качестве обязательного экзамена информатику. Это при общероссийском показателе в 10 процентов, - заявил Лукшин.

По словам Сергея Сергеева, спрос на квалифицированных специалистов в сфере IT сегодня крайне высок. С "цифрой" взаимодействуют представители разных профессий, что требует особых навыков, получить которые помогают мероприятия федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в частности, набирающий обороты проект "Цифровые профессии", а также различные образовательные онлайн-ресурсы.

В республике также действует проект "Карьерный контракт" по поддержке талантливой молодежи. В нем расписан путь студента на 5 лет вперед: учеба, стажировка и стипендия уже после 1 курса, трудоустройство в компании уже после 2-го курса.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Мы даем студентам возможность не только получать материальную поддержку, но и взаимно развиваться с компанией, - сказал Сергеев.

В свою очередь Кристина Майнина отметила, что IT-специалист очень широкое понятие, включающее множество категорий - от специалиста технической поддержки до разработчика цифровых программ. Каждая специализация по-разному оплачивается, но для всех профессионалов должны быть созданы комфортные условия для жизни и работы - от этого зависит решение талантливых специалистов остаться в регионе.

- Получать удовольствие от своей работы - ключевой фактор для специалиста. Только в этом случае он совершенствуется, вносит новое, зажигает других и в конечном итоге способствует развитию Чувашии, - резюмировала министр.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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