В Чувашии снизилась доля убыточного бизнеса

В Чувашии зафиксировано сокращение доли убыточных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. Это следует из рейтинга международной аудиторско-консалтинговой компании ФинЭкспертиза, в котором республика разместилась на 10-й позиции.

По данным исследования, количество прибыльных компаний в регионе составляет 75,1 процента. Наименьшая доля убыточных организаций зафиксирована в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве и образовании. Помимо благоприятной ценовой конъюнктуры положительный эффект обеспечили меры государственной поддержки.

Как сообщил вице-премьер Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в республике удалось до определенного уровня восстановить количество субъектов малого и среднего бизнеса, которое сократилось из-за пандемии.

- В этом году выделено порядка 800 миллионов рублей на поддержку и реализацию трех региональных проектов в сфере МСП. Впервые начинается и поддержка социальных предпринимателей. По линии центра "Мой бизнес" мы продолжаем предоставлять все виды льготных займов, поручительств. На сегодня эту цель в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии представляются на льготных условиях займы для малого и среднего предпринимательства, гарантии в банки, - заявил Краснов. Он добавил, что гарантийный фонд помог привлечь инвестиций для малого и среднего бизнеса более, чем на 1 миллиард рублей.

Меры поддержки, по словам вице-премьера, могут получить и самозанятые граждане.

- На сегодняшний день в Чувашии зарегистрировано порядка 20 тысяч самозянятых, из которых около 12-13 тысяч осуществляют свою деятельность на территории республики. Они тоже относятся к субъектам малого и среднего бизнеса и могут получить все меры поддержки, как через центр "Мой бизнес", так и по другим направлениям, - отметил зампред правительства республики.

Вместе с тем, основные макроэкономические показатели Чувашии с января по август этого года вернулись в положительную тенденцию.

Так, индекс промышленного производства составил 101,8 процента по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Объем отгруженного производства организациями промышленного комплекса превысил 178 миллиарда рублей и увеличился на 15 процентов к уровню прошлого года.

Основной вклад в рост индекса обрабатывающих производств внесли отрасли металлургического производства, транспортных средств и оборудования.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,6 процента, ввода жилья - 112,4 процента, розничного товарооборота - 112 процентов, платных услуг населению - 119,5 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе составила 34 тысяч рублей 10 копеек, или 110,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года, реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен выросла на 4,4 процента.