В Чувашии снизилась доля убыточного бизнеса

Новости

Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити 13:36
Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 13:30
Отопление включено в более 50% домов и более 60% соцобъектов Москвы 13:27
Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры" 13:20
В Британии не пустили китайского посла на прием в парламент 13:09
Одобрены льготные кредиты на досрочное строительство школ 13:03
Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом 13:00
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 15:51

В Чувашии снизилась доля убыточного бизнеса

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии зафиксировано сокращение доли убыточных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. Это следует из рейтинга международной аудиторско-консалтинговой компании ФинЭкспертиза, в котором республика разместилась на 10-й позиции.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По данным исследования, количество прибыльных компаний в регионе составляет 75,1 процента. Наименьшая доля убыточных организаций зафиксирована в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве и образовании. Помимо благоприятной ценовой конъюнктуры положительный эффект обеспечили меры государственной поддержки.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Пять компаний намерены стать резидентами ОЭЗ в Новочебоксарске

Как сообщил вице-премьер Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в республике удалось до определенного уровня восстановить количество субъектов малого и среднего бизнеса, которое сократилось из-за пандемии.

- В этом году выделено порядка 800 миллионов рублей на поддержку и реализацию трех региональных проектов в сфере МСП. Впервые начинается и поддержка социальных предпринимателей. По линии центра "Мой бизнес" мы продолжаем предоставлять все виды льготных займов, поручительств. На сегодня эту цель в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии представляются на льготных условиях займы для малого и среднего предпринимательства, гарантии в банки, - заявил Краснов. Он добавил, что гарантийный фонд помог привлечь инвестиций для малого и среднего бизнеса более, чем на 1 миллиард рублей.

Меры поддержки, по словам вице-премьера, могут получить и самозанятые граждане.

- На сегодняшний день в Чувашии зарегистрировано порядка 20 тысяч самозянятых, из которых около 12-13 тысяч осуществляют свою деятельность на территории республики. Они тоже относятся к субъектам малого и среднего бизнеса и могут получить все меры поддержки, как через центр "Мой бизнес", так и по другим направлениям, - отметил зампред правительства республики.

Вместе с тем, основные макроэкономические показатели Чувашии с января по август этого года вернулись в положительную тенденцию.

Так, индекс промышленного производства составил 101,8 процента по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Объем отгруженного производства организациями промышленного комплекса превысил 178 миллиарда рублей и увеличился на 15 процентов к уровню прошлого года.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Глав муниципалитетов в Чувашии обучат BIM-технологиям

Основной вклад в рост индекса обрабатывающих производств внесли отрасли металлургического производства, транспортных средств и оборудования.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,6 процента, ввода жилья - 112,4 процента, розничного товарооборота - 112 процентов, платных услуг населению - 119,5 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе составила 34 тысяч рублей 10 копеек, или 110,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года, реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен выросла на 4,4 процента.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

Главное сегодня

Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13