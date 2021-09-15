В Ижевске прикрыли подпольное казино из платежных терминалов

В Удмуртии поймали организаторов подпольного казино. Вместо игровых автоматов они использовали старые платежные терминалы. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, этим занимались два жителя республики, 39-ти и 37-ми лет.

Под игровые залы они арендовали 10 точек в разных района Ижевска, в которых разместили 16 устройств, предварительно установив на них специальные программы и подключив к сети интернет. Оборудование следователи обнаружили во время обысков.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Первомайским отделом СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенной в составе группы лиц по предварительному сговору. За это законом предусмотрен тюремный срок до четырех лет или штраф в размере до одного миллиона рублей. Сколько денег успели заработать хозяева подпольного бизнеса, не уточняется. По данным СК по республике, задержанные тратили заработанное не только на личные нужды, но и на развитие преступной сети.