В кабмине Чувашии рассказали о реализации "зеленых" проектов

В правительстве Чувашии обсудили систему финансирования "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Она запускается в регионах страны в соответствии с распоряжением федерального кабмина.

На государственном уровне определены направления "зеленого" финансирования - энергетика, строительство, промышленность, обращение с отходами, транспорт, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотведение. Именно в этих отраслях станут доступными специальные финансовые инструменты. Под ними, как пояснил заместитель председателя правительства Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, понимаются специальные облигации или льготные кредиты.

- С их помощью бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях. Фиксируется, что проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. Среди существующих мер поддержки можно, пожалуй, назвать субсидирование процентов по "зеленым" кредитам и облигациям в рамках постановления правительства РФ, согласно которому государством предусматривается компенсация компаниям, привлекшим "зеленое" заемное финансирование, от 60 до 90 процентов затрат на выплату купонного дохода по облигациям или на уплату процентов по кредитам, - сказал вице-премьер.

Он также добавил, что представляемый проект должен в целом позитивно сказываться на состоянии окружающей среды. В числе приоритетов - снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение.

Как рассказал заместитель управляющего Национальным банком по Чувашии - отделением Центрального банка РФ Юрий Голубых, основной задачей на сегодняшний день является предоставление бизнесу возможности участвовать в определении будущего планеты через создание необходимой инфраструктуры и инструментов, а также помочь организациям адаптироваться к новым вызовам и условиям.

- Банк России уже опубликовал рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования и рекомендовал публичным компаниям раскрывать информацию о том, как они учитывают ESG-факторы, а именно воздействие на окружающую среду, социальную сферу и развитие корпоративного управления, - отметил представитель банка.

Отметим, в Чувашии уже есть желающие реализовать "зеленые" проекты. Резидентом особой экономической зоны в Новочебоксарске выразила желание стать компания, намеренная производить полилактид по инновационной технологии.

- Появляются экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты, которые направлены на стимулирование инвесторов вкладывать в "зеленые" проекты, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду. Это касается не только новых проектов, эти стимулы также связаны со значительным перевооружением мощностей действующих предприятий, - заключил Дмитрий Краснов.