В Кирове открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда

В день восьмидесятой годовщины начала блокады Ленинграда в Музее воинской славы Кирова состоялось открытие выставки "Дорога к жизни. Ленинград - Кировская область".

Новая экспозиция рассказывает о кировчанах - участниках обороны Ленинграда, об эвакуированных в Кировскую область предприятиях и организациях, а также о ленинградцах - взрослых и детях, приехавших на Вятку в те годы.

Посетители, пришедшие на выставку по 26 сентября включительно, смогут увидеть шинель защитника Ленинграда полного кавалера ордена Славы Александра Максимовича Мухина. Родом он из деревни Ташкем (была на территории Уржумского района), на Ленинградский фронт в июле 1942 был направлен из Камышина. Сапер Александр Мухин прошел всю войну, получив ранение лишь однажды!

На выставке представлены элементы форменной одежды, снаряжения, в том числе предметы, найденные поисковиками в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. О том, как воевали уроженцы Кировской области на этом участке фронта, "РГ-Неделя" подробно рассказала в номере от 18 ноября 2020 года. Напомним, что там весной 1942 года бойцы 311-й стрелковой дивизии "воевали по колено в воде, без окопов и блиндажей".

Сотрудники музея создали и "уголок госпиталя". Если пройтись по центру Кирова, то непременно бросится в глаза, что в старом городе почти на каждом доме есть табличка, извещающая о том, что здесь находился эвакогоспиталь.

В Кирове также прошли и мероприятия, связанные с эвакуацией ленинградцев в город на Вятке. В частности, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинградской установили камень на месте будущего памятника детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Кировскую область.

Только в первый год войны из города на Неве прибыли около 30 тысяч воспитанников 230 детских садов и детдомов. Для их размещения были предоставлены 400 лучших школьных зданий. Несмотря на трудное время, более двух тысяч детей нашли приют в приемных семьях. Многие из эвакуированных ленинградцев остались жить на Вятке.

- Это была трагическая страница в истории всей страны, но она показала, что доброта, милосердие, взаимовыручка могут одолеть любую беду. Пусть памятник, который появится на этом месте, напоминает об этом и ныне живущим, и будущим поколениям, - отметила на церемонии открытия закладного камня глава города Кирова Елена Ковалева.

Память жертв блокадного Ленинграда почтили также в парке Победы, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Еще одно мероприятие - "Метроном Ленинграда" - провело на Лобановском кладбище общество "Чистая память".

- В целях увековечивания памяти воинов-ленинградцев и жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных в Киров и область, - пояснила Ольга Станкевич, руководитель общества.

В этот день зачитали полный список воинов-ленинградцев, умерших в госпиталях города Кирова и похороненных на местных кладбищах в годы войны. Заметим, что волонтеры "Чистой памяти" в течение нескольких лет составляли списки военных захоронений, прибирались на могилах, которые находились в запустении. Все списки недавно переданы в архив Кировской области.

- В большом читальном зале научной библиотеки имени Герцена состоялась церемония передачи списков воинов и граждан, умерших и похороненных на Лобановском кладбище в период 1941 - 1945 годов,- отметила Ольга Станкевич. - Это итог поисковой работы почти трехсот кировчан, сорока организаций и учреждений.

Тем временем

В Музее воинской славы Кирова полным ходом идет подготовка выставки о Маршале Советского Союза Сергее Соколове. Она будет приурочена к 110-летию со дня его рождения, открытие запланировано на конец сентября. Родился будущий маршал и министр обороны СССР в Евпатории, но детские и юношеские годы Сергея Соколова прошли в Котельниче Кировской области.

Сейчас ведутся переговоры с сыном Соколова о передаче ряда экспонатов из личного архива, основные же экспонаты будут представлены из фондов Кировского областного краеведческого музея.

Одним из партнеров в создании будущей выставки стала котельничская школа N 1, носящая имя Сергея Леонидовича Соколова. В Музей воинской славы оттуда прибыли поистине уникальные предметы.

"Первыми экспонатами, которые будут открывать нашу выставку, станут копия свидетельства о рождении и документ об окончании школы в Котельниче", - отметил заведующий Музеем воинской славы Владимир Огородников.

Еще один ценный экспонат - подлинный маршальский китель Соколова, переданный из школы N 1 Котельнича. Кроме того, посетители выставки увидят грамоту довоенных лет о присвоении Сергею Соколову звания "Ударник труда", редкие фото 1930-х годов перед отправкой на службу в армию. Из школы передан и знак "Участнику боев на озере Хасан" 1938 года.

"Маршал Сергей Соколов - человек-легенда. На основе его биографии можно составить представление об истории советских Вооруженных сил. Он получил боевое крещение в боях с японскими захватчиками, прошел через горнило Великой Отечественной войны, за его плечами были Афганистан и чернобыльская катастрофа", - резюмировал Владимир Огородников.

К слову, на протяжении всей жизни Соколов был тесно связан с армейским спортом, поддерживал отношения со многими известными советскими спортсменами. Одним из центральных экспонатов станет подаренная маршалу хоккейная клюшка, на которой свои автографы оставили игроки легендарной сборной СССР Валерий Харламов и Владимир Петров.