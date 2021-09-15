В Нижегородской области стартовал новый проект по сбору вторсырья

К реализации проекта по сбору вторсырья "Разбирайся!" приступили в Нижегородской области. Его главная задача - научить жителей сортировке отходов и сдаче их на переработку. Пилотным городом для экологических мероприятий стал Городец.

10 сентября здесь прошла лекция для школьников о том, какое значение имеет раздельный сбор вторсырья, как организовать у себя дома пункт его хранения и выработать новые экопривычки. Участникам проекта "Разбирайся!" за посещение лекции предоставлены некоторые бонусы, например на посещение местного ФОКа.

А 24 сентября на площади у здания администрации муниципального района состоится акция по массовому сбору вторсырья. Принести можно будет картон, бумагу, книги, алюминиевые банки, стекло, пластиковые бутылки (с цифрой 1 или надписью PET), флаконы ПНД (цифра 2 или HDPE), пленку ПФД и стрейч. Ознакомиться с правилами приема вторсырья можно, пройдя по QR-коду.

Тем временем

В Нижегородской области стартовала осенняя серия экологических волонтерских акций "оБЕРЕГАй". Работники Нижегородской ГЭС вместе с активистами экологического центра вышли на пляж реки Везломы (приток Волги, Борский район), где собрали почти пять кубометров мусора. Отходы рассортировали на стекло, пластик и прочие фракции. Эковолонтеры планируют этой осенью очистить берега реки Керженец в Борском районе, озера возле Центрального поселка Володарского района, Силикатного озера в Сормове и Михалевского озера в Заволжье.