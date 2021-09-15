В Шумерле создадут медиацентр для детей из групп риска

Проект городского детского медиацентра "Прожектор" для работы с детьми группы риска выиграл грант в 350 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи. Итоги конкурса были озвучены на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

Как рассказала автор идеи, заместитель директора шумерлинской школы №2 Юлия Жданович, проект направлен на успешную социализацию и профориентацию детей и подростков из малообеспеченных семей, находящихся в группе риска и состоящих на внутришкольном учете. Помочь в этом должно включение ребят в медиатворчество и журналистскую деятельность.

В Шумерле действуют 5 общеобразовательных учреждений, при этом на внутришкольном учете состоят 56 детей группы риска, в трудной жизненной ситуации находятся 80 детей. По словам Юлии Жданович, чаще всего дети группы риска проживают в семьях с уровнем дохода ниже среднего и в неполных семьях. У родителя просто нет возможности отдать ребенка в кружок или на дополнительные занятия.

- Данная ситуация давит на ребенка, он не может полноценно реализовать свой потенциал и отстраняется от мира своим агрессивным поведением или абсолютным безразличием к учебе и общественной жизни, - пояснила педагог.

Участие в проекте поможет детям самостоятельно ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать ее, создавать свой медиапродукт. Центр предоставит юным журналистам широкий спектр возможностей для размещения созданных материалов. Программы студии детского телевидения "Прожектор" транслируются местным телеканалом, статьи публикуются в общественно-политической газете и на официальном сайте администрации города Шумерли.

- Я считаю, что данный проект является одним из самых актуальных решений проблемы детей группы риска. Мы не отучаем их от социальных сетей, а вместе с ними создаем положительный контент, - подчеркнула Юлия Жданович.

Всего на этап публичной защиты Всероссийского конкурса молодежных проектов был допущен 291 проект молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет из 34 регионов России. Из них гранты получили 67 участников, в число победителей вошли три проекта из Чувашии.