В Шумерле создадут медиацентр для детей из групп риска

Новости

ФАС и ФНС проверят цены на строительных рынках 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
Предпродажи "Дюны" побили рекорд 17:22
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября 17:13
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов 17:10
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж 17:09
"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии" 16:51
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 16:45
Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале 16:40
Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране 16:14
В США потребовали начать сближение с Россией 16:10
Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 17:08

В Шумерле создадут медиацентр для детей из групп риска

Текст: Сергей Кирсанов
Проект городского детского медиацентра "Прожектор" для работы с детьми группы риска выиграл грант в 350 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи. Итоги конкурса были озвучены на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как рассказала автор идеи, заместитель директора шумерлинской школы №2 Юлия Жданович, проект направлен на успешную социализацию и профориентацию детей и подростков из малообеспеченных семей, находящихся в группе риска и состоящих на внутришкольном учете. Помочь в этом должно включение ребят в медиатворчество и журналистскую деятельность.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В школах Марпосадского района открыли центры "Точка роста"

В Шумерле действуют 5 общеобразовательных учреждений, при этом на внутришкольном учете состоят 56 детей группы риска, в трудной жизненной ситуации находятся 80 детей. По словам Юлии Жданович, чаще всего дети группы риска проживают в семьях с уровнем дохода ниже среднего и в неполных семьях. У родителя просто нет возможности отдать ребенка в кружок или на дополнительные занятия.

- Данная ситуация давит на ребенка, он не может полноценно реализовать свой потенциал и отстраняется от мира своим агрессивным поведением или абсолютным безразличием к учебе и общественной жизни, - пояснила педагог.

Участие в проекте поможет детям самостоятельно ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать ее, создавать свой медиапродукт. Центр предоставит юным журналистам широкий спектр возможностей для размещения созданных материалов. Программы студии детского телевидения "Прожектор" транслируются местным телеканалом, статьи публикуются в общественно-политической газете и на официальном сайте администрации города Шумерли.

- Я считаю, что данный проект является одним из самых актуальных решений проблемы детей группы риска. Мы не отучаем их от социальных сетей, а вместе с ними создаем положительный контент, - подчеркнула Юлия Жданович.

Всего на этап публичной защиты Всероссийского конкурса молодежных проектов был допущен 291 проект молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет из 34 регионов России. Из них гранты получили 67 участников, в число победителей вошли три проекта из Чувашии.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

Главное сегодня

Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов
Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов