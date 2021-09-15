В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству входных дверей

Новости

В Кремле сообщили о прекрасном самочувствии Владимира Путина 12:56
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
В Роскомнадзоре рассказали, что грозит "Билайну" за утечку данных абонентов 12:21
Собянин представил свой список кандидатов 12:00
Большинство россиян готовы принять участие в переписи на портале госуслуг 11:47
Оперштаб: В Москве выявлено 1 838 новых случаев COVID-19 11:39
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев 11:39
В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь 11:15
В ОДКБ будет создан новый орган по борьбе с биоугрозами 10:54
ОДКБ окажет помощь Душанбе в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном 10:53
Участок трассы М-12 от ЦКАД до А-108 заработает в 2022 году 10:50
Большунов выступит на чемпионате мира по лыжероллерам 10:48
Лавров: Никто не торопится с признанием талибов 10:41
Лавров рассказал о вмешательстве США в дела РФ 10:36
Россиянам расширили возможность уходить в минус по дебетовым картам 10:33
Facebook разрешил отдельным пользователям не соблюдать правила соцсети 10:30
В Москве вырос спрос на офисы в деловых районах 10:26
В ПФР дали советы россиянам, выходящим на пенсию 10:12
В Подмосковье ожидаются ночные заморозки 10:06
Глава Эстонии призвала к реформе президентских выборов 10:02
Цена на газ в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубометров 10:00
"Автодор" планирует построить хорду от Екатеринбурга до Краснодара 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 12:33
Рубрика: Власть

В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству входных дверей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Во вторник, 14 сентября, в Тольятти заработал крупнейший завод по производству входных металлических дверей Феррони-Тольятти. Предприятие будет выпускать более полутора миллионов дверей в год. Старт самому крупному производству металлических дверей в России и в Европе дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Пустовавшее с 2016 года здание бывшего завода "АВТОВАЗАГРЕГАТ" станет местом работы для 2000 тольяттинцев. Сегодня на предприятии уже занято 1500 человек, сейчас идет набор еще 500 сотрудников.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
В Тольятти пройдет Третий Всероссийский инжиниринговый Форум-2021

- Сегодня можно сказать уверенно: предприятие стартовало успешно. Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, - обратился к участникам церемонии открытия Дмитрий Азаров.

Компания-инвестор стала резидентом Территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", что позволило получить целый ряд преференций и налоговых льгот. По словам учредителя ГК "Феррони" Евгения Кузнецова, условия для реализации проектов частного бизнеса, созданные в Самарской области, - одни из лучших в стране.

- Огромное спасибо администрации Самарской области. Та команда профессионалов, которую собрал Дмитрий Игоревич Азаров, достойна уважения. На каждое наше обращение нам сразу же начинали помогать. Мы работаем во всех 85 регионах страны и такой помощи не было нигде, - отметил Евгений Кузнецов.

По поручению главы региона члены областного правительства, министерства экономического развития и лично министр Дмитрий Богданов регулярно посещали площадку будущего завода, сопровождали проект и оказывали всю необходимую поддержку для максимально быстрого запуска объекта. В Самарской области создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" оказывает всестороннюю поддержку бизнесу.

- Мы в кратчайшие сроки помогли инвестору с подбором площадки, получением статуса резидента ТОСЭР, сопроводили проект по всем строительным и организационным вопросам. И сегодня уже 1500 тысячи тольяттинцев получили здесь рабочие места с комфортными условиями труда и достойной заработной платой. Еще 500 человек разных специальностей здесь будут трудоустроены в ближайшее время. Мы очень рады, что с помощью команды региона у наших инвесторов все получается! Для этого мы прикладываем максимум усилий, - сказал Дмитрий Богданов.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области стартовало строительство крупнейшего в ПФО ветропарка

Общий объем инвестиций в проект составляет 4,4 миллиарда рублей. В продуктовой линейке предприятия - более 250 моделей, в числе которых - высокотехнологические двери с биометрическими замками. "Феррони" является партнером технопарка "Сколково" и технопарка "Жигулевская долина" в области инновационных разработок.

Инвестор высоко оценил работу управленческой команды и условия, созданные для частного бизнеса. Успешный запуск завода - не предел, в ближайшее время руководство компании планирует реализовать в регионе другие свои проекты. Это, например, создание исследовательского центра на площадке регионального технопарка "Жигулёвская долина", а также производства противопожарных дверей и комплектующих: минеральной ваты, автоматических замков и др. Соглашение о реализации инвестпроекта по созданию завода противопожарных дверей было подписано на ПМЭФ-2021. Этот проект принесет Тольятти еще более 1500 новых рабочих мест, а также более шести миллиардов рублей инвестиций.

Кроме того, "Феррони" рассматривает возможность реализации проекта в сфере микроэлектроники, а именно - создания к 2025 году производства десяти миллионов комплектов биометрических систем доступа (систем распознавания отпечатков пальцев, интегрируемых в дверную ручку). По прогнозам инвесторов, объем инвестиций может превысить 60 миллиардов рублей.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий