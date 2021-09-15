В Тольятти стартовало строительство завода по производству сыров

Новости

Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
В ООН предсказали рекордный за 50 лет рост мировой экономики 18:36
В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V" 18:32
Курс евро обновил летний минимум 18:07
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов 17:59
ФАС и ФНС проверят цены на стройматериалы 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
Предпродажи "Дюны" побили рекорд 17:22
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября 17:13
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов 17:10
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж 17:09
"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии" 16:51
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 16:45
Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале 16:40
Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране 16:14
В США потребовали начать сближение с Россией 16:10
Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 17:51
Рубрика: Власть

В Тольятти стартовало строительство завода по производству сыров

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В 2023 году в Тольятти заработает завод московского производителя плавленых сыров "КАРАТ". Старт строительству завода дал губернатор Дмитрий Азаров. Новое производство станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 миллионов тонн молока в год.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- Самарская область укрепляет свои позиции, как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего регион, - отметил губернатор.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Тольятти запустили современное производство железобетонных изделий

Инвестиции в проект составят более 10 миллиардов рублей. На будущем предприятии трудоустроят 574 человека. Новый завод оснастят французским и российским оборудованием. Здесь будут спроектированы современные инженерные системы для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа. На тольяттинской площадке планируется производить творожные и полутвердые сыры, а также зерненый творог.

Правительство региона и министерство экономического развития Самарской области обеспечило инвесторам всю необходимую поддержку: компания получила статус резидента ТОСЭР "Тольятти" и связанные с этим налоговые льготы, заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, обеспечили полное сопровождение проекта через Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

- Очередной крупный инвестор принял положительное решение о развитии своего бизнеса не территории Самарской области, где мы создали самые привлекательные условия для запуска нового производства: присвоили проекту статус стратегического, что позволило компании получить земельный участок без торгов, присвоили статус резидента ТОСЭР, благодаря чему инвестор существенно снизит налоговую нагрузку на бизнес и сможет запланировать эти средства на развитие производственных процессов, предложит своим сотрудникам более выгодные условия для работы, - рассказал о плюсах работы в регионе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наше Агентство по привлечению инвестиций на постоянной основе сопровождало проект от стадии переговоров до запуска строительства. Нам приятно осознавать, что инвесторы видят в лице Правительства и министерства экономического развития надежного и уверенного партнера, на которого можно положиться, который окажет бизнесу всю необходимую поддержку вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства.

Создание нового завода по переработке молока повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появления целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО "Карат-Тольятти", в том числе в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования.

По словам собственника завода "КАРАТ" Александра Клячина, немаловажным фактором для принятия решения о выборе региона была позиция руководства Самарской области и администрации Тольятти:

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству входных дверей

- Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция правительства Самарской области сыграла существенную роль. В регионе есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда.

Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" основан в 1934 году. Новая площадка в Тольятти планирует выпускать до 20 тысяч тонн полутвердых сыров в год и до 14 тысяч тонн творожных сыров.

- Основные мощности нового предприятия будут направлены на производство полутвердых сыров. Масштабы новой площадки откроют для нас дорогу к дальнейшему развитию, тем более рынок творожного сыра в России показывает устойчивый рост. Также в Тольятти мы проведем модернизацию производства зерненого творога. Новый завод логистически удобно расположен в "молочном" регионе Поволжья, - рассказал генеральный директор завода "КАРАТ" Евгений Гребнев.

- Для нас это очень важный проект, учитывая диверсификацию всей тольяттинской экономики. И я благодарен губернатору и собственникам предприятия. Появление на территории города производств, не связанных с автопромом, очень важно, потому что это расширяет диапазон возможных профессий и возможности для самореализации тольяттинцев, - отметил глава Тольятти Николай Ренц.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий