В Тольятти стартовало строительство завода по производству сыров

В 2023 году в Тольятти заработает завод московского производителя плавленых сыров "КАРАТ". Старт строительству завода дал губернатор Дмитрий Азаров. Новое производство станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 миллионов тонн молока в год.

- Самарская область укрепляет свои позиции, как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего регион, - отметил губернатор.

Инвестиции в проект составят более 10 миллиардов рублей. На будущем предприятии трудоустроят 574 человека. Новый завод оснастят французским и российским оборудованием. Здесь будут спроектированы современные инженерные системы для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа. На тольяттинской площадке планируется производить творожные и полутвердые сыры, а также зерненый творог.

Правительство региона и министерство экономического развития Самарской области обеспечило инвесторам всю необходимую поддержку: компания получила статус резидента ТОСЭР "Тольятти" и связанные с этим налоговые льготы, заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, обеспечили полное сопровождение проекта через Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

- Очередной крупный инвестор принял положительное решение о развитии своего бизнеса не территории Самарской области, где мы создали самые привлекательные условия для запуска нового производства: присвоили проекту статус стратегического, что позволило компании получить земельный участок без торгов, присвоили статус резидента ТОСЭР, благодаря чему инвестор существенно снизит налоговую нагрузку на бизнес и сможет запланировать эти средства на развитие производственных процессов, предложит своим сотрудникам более выгодные условия для работы, - рассказал о плюсах работы в регионе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наше Агентство по привлечению инвестиций на постоянной основе сопровождало проект от стадии переговоров до запуска строительства. Нам приятно осознавать, что инвесторы видят в лице Правительства и министерства экономического развития надежного и уверенного партнера, на которого можно положиться, который окажет бизнесу всю необходимую поддержку вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства.

Создание нового завода по переработке молока повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появления целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО "Карат-Тольятти", в том числе в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования.

По словам собственника завода "КАРАТ" Александра Клячина, немаловажным фактором для принятия решения о выборе региона была позиция руководства Самарской области и администрации Тольятти:

- Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция правительства Самарской области сыграла существенную роль. В регионе есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда.

Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" основан в 1934 году. Новая площадка в Тольятти планирует выпускать до 20 тысяч тонн полутвердых сыров в год и до 14 тысяч тонн творожных сыров.

- Основные мощности нового предприятия будут направлены на производство полутвердых сыров. Масштабы новой площадки откроют для нас дорогу к дальнейшему развитию, тем более рынок творожного сыра в России показывает устойчивый рост. Также в Тольятти мы проведем модернизацию производства зерненого творога. Новый завод логистически удобно расположен в "молочном" регионе Поволжья, - рассказал генеральный директор завода "КАРАТ" Евгений Гребнев.

- Для нас это очень важный проект, учитывая диверсификацию всей тольяттинской экономики. И я благодарен губернатору и собственникам предприятия. Появление на территории города производств, не связанных с автопромом, очень важно, потому что это расширяет диапазон возможных профессий и возможности для самореализации тольяттинцев, - отметил глава Тольятти Николай Ренц.