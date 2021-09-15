В Тольятти запустили современное производство железобетонных изделий

В Тольятти стартовало современное производство железобетонных изделий. На заводе будут применять европейскую технологию массового производства, инновационную для российского рынка. Работы идут по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. Это подтверждают результаты экологической экспертизы, которая дала технологии высшую оценку.

- Своевременно запускаем важное, крупное, инновационное производство. Особенно это актуально сейчас, когда спрос на качественные стройматериалы только растет, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. - Мы создаем все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения высоких темпов развития региона, улучшения инвестиционного климата в Самарской области и, самое главное, для повышения благосостояния жителей губернии.

Проект производства получил поддержку главы региона на Совете по улучшению инвестиционного климата области в 2018 году. Компания стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития - это позволяет инвестору пользоваться налоговыми льготами на имущество организаций, на прибыль, а также пониженными тарифами страховых взносов.

Областное правительство помогло инвестору структурировать проект, привлечь финансирование региональных и федеральных институтов развития: Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, Корпорации МСП, а также Гарантийного фонда Самарской области. Отметим, Агентство по привлечению инвестиций в регионе оказывает инвесторам всестороннюю поддержку в режиме "одного окна" на всех этапах реализации проектов. Новое предприятие даст Тольятти более 120 новых, высокооплачиваемых рабочих мест и станет еще одним шагом к диверсификации экономики моногорода.

- За последние три года регион прошёл уникальный путь с точки зрения трансформации инвестиционного климата. Мы используем все инструменты, созданные федеральным законодательством по преференциальным режимам. И те ценности, которые губернатор прививает своей команде - это, в первую очередь, не просто на словах, а на деле создавать лучшие условия для предпринимателей и инвесторов в Самарской области. Инвесторы видят и замечают нашу работу, приходят со своими проектами, доверяют региону. Сегодня в Тольятти мы запустили два новых завода, крупнейших и уникальных в своём роде. Также дали старт строительству третьего - завода "Флоркон". В совокупности, только на двух предприятиях, для жителей города сегодня создано 2 тысячи рабочих мест. Завод "Карат", где сегодня мы запустили начало строительства, создаст ещё 500, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наша ТОСЭР "Тольятти" является лучшей в стране по количеству резидентов. Здесь уже создано более шести тысяч рабочих мест. Инвесторы работают активно, наши планы выполняются. Только по этим планам всего будет создано еще более 11 тысяч рабочих мест. Регион активно работает и над законодательным полем. Две недели назад губернатор внёс на рассмотрение Самарской губернской думы две новые законодательные инициативы: одна связана с поддержкой инвесторов, в том числе работающих в сфере возобновляемых источников энергии и вторая, связанная с поддержкой креативных индустрий. Я хочу поздравить тольяттинцев с запуском новых производств. С тем, что город активно развивается, в нем появляются новые современные производства, которые создают высокотехнологичные рабочие места. Значит, у города позитивное будущее и есть все возможности для успешной реализации идей, планов и проектов!

Удобное расположение завода на территории тольяттинского речного порта дает возможность инвестору отгружать продукцию автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

- Мы испытываем невероятную признательность и благодарность всем тем, кто помогал и поддерживал нас в ходе реализации проекта и оказал в целом беспрецедентную поддержку. Это очень большое количество людей: наши партнеры, друзья, финансовые партнеры проекта, муниципальные, региональные и федеральные органы власти и институты развития, сработала целая система государственной поддержки", - поблагодарил за поддержку генеральный директор ООО "Завод ЖБИ Флоркон" Владислав Куракин. - Отдельные слова благодарности нашему губернатору за импульс, который вы придали ходу нашего проекта тогда на Совете по инвестициям, после которого всё буквально закрутилось.

Мощным катализатором активного инвестиционного процесса выступил Фонд "МОНОГОРОДА.РФ", который обеспечил стартовую финансовую поддержку. Фонд развития промышленности предоставил наилучшие доступные технологии и самое современное оборудование. Корпорация МСП стала основным гарантом проекта, взяв на себя большую часть финансовых рисков, а Сбербанк - стал со-гарантом и проводником всего финансового механизма в целом.

- Два года назад мы выдали компании займ на реализацию проекта. Это был первый займ Фонда под ноль процентов годовых. Синергия трех организаций развития - Фонда МОНОГОРОДА.РФ, Фонда развития промышленности и Корпорации МСП - привела к созданию в городе современного, высокотехнологичного производства, на котором будут работать более 120 человек. Желаем компании дальнейшего развития и новых инвестиционных проектов, - сказала заместитель генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Ольга Макаева.

Уже сегодня заводу поступают заказы на региональные производственные объекты. Продукция нового завода будет востребована и в других субъектах - компания планируется наладить поставки в Москву и область, Санкт-Петербург, Татарстан, Пермь, Саратов, Свердловск, Челябинск, Волгоград.

- Я очень рад, что мы сегодня дали официальный старт работе предприятия. Очень важно, что продукция завода железобетонных изделий "Флоркон" производится на территории Самарской области, а её потребители находятся как в регионе, так и за его пределами. Это позволяет организовать, своего рода, внутренний экспорт, благодаря чему мы формируем положительный торговый баланс. Как для страны в целом, так и для нашего города и региона это крайне важно, поскольку мы становимся гораздо более конкурентоспособными на рынке строительных материалов, - подчеркнул значимость события для города и региона Николай Ренц.