В Удмуртии призвали Зюганова остановить "торговлю мандатами" в отделении КПРФ

Бывший глава фракции КПРФ в Государственном Совете Удмуртской Республики Алексей Конорюков призвал лидера коммунистов Геннадия Зюганова разобраться с торговлей мандатами в местном отделении КПРФ.

"Уважаемый Геннадий Андреевич, в очередной раз прошу вас прекратить эту вакханалию и навести порядок в Удмуртском региональном отделении КПРФ. На сегодняшний день в Удмуртском республиканском отделении КПРФ наблюдается раскол, люди уходят из партии", - сказал Конорюков в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам депутата Госсовета Удмуртии, зачастую на проходные места выдвигаются люди, которые раньше были связаны с "Единой Россией".

"Например, депутат городской думы города Ижевска Александр Сыров в 2020 году заявлялся на праймериз "Единой России". На сегодня он выдвинут от нашей партии кандидатом в депутаты по одному из одномандатных округов и также входит в территориальную группу КПРФ. Вместо того чтобы выдвинуть опытных и уважаемых партийцев, таких как Валерий Алексеевич Ходырев или Владимир Геннадьевич Чепкасов, в Удмуртии выдвигаются "денежные мешки", люди с уголовным прошлым, а также люди, которые погрязли в скандалах и интригах", - заявил Конорюков.

21 августа Конорюкова исключили из КПРФ. Политик считает, что это сделано "в нарушение всех уставных норм и по выдуманным причинам".