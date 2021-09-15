В Удмуртии возобновила работу санитарная авиация

В Удмуртии сегодня снова работает санитарная авиация. Летом тяжелых пациентов в центральные клиники привозили только на автомобилях. Компания, отвечавшая за авиатранспортировку, прекратила работу. Теперь же найден новый перевозчик и экстренных больных со всей республики опять доставляют к врачам по воздуху.

Санитарная авиация в Удмуртии совершила жесткую посадку еще в начале июня. Авиакомпания из-за финансовых трудностей осталась без транспорта, а врачи и жители четырнадцати регионов страны - без воздушной доставки. Сегодня минздрав республики уже заключил договор с новым перевозчиком - теперь за помощь экстренным пациентам отвечает компания, располагающая парком медицинских вертолетов марки "Ансат".

- В вертолете есть аппарат искусственной вентиляции легких, УЗИ, дефибриллятор и другое необходимое оборудование, позволяющее проводить полный комплекс реанимационных мероприятий непосредственно на борту, - поясняет Андрей Багаутдинов, заведующий санитарной авиацией Удмуртии.

"Ансат" - легкая и надежная отечественная машина, способная развивать максимальную скорость до 275 километров в час и совершать перелеты на расстояние свыше 500 километров.

Первым пассажиром-пациентом "Ансата" в Удмуртии стал житель поселка Игра, районного центра, расположенного на расстоянии 90 километров от столицы региона. Двадцатитрехлетний мужчина попал в автомобильную аварию и получил тяжелейшие травмы. Спасти его могла только экстренная госпитализация и помощь ижевских хирургов. На машине пациента везли бы около двух часов. На вертолете до первой Республиканской клинической больницы доставили за 35 минут.

За штурвалом винтокрылой машины - опытный пилот. У Рината Ижбулатова - 2600 часов налета. В санитарной авиации он четыре года. Раньше перевозил военных, а теперь его клиенты - врачи и пациенты с инфарктами и инсультами, люди, пострадавшие в результате ДТП, и все те, кому невозможно помочь на месте.

- Мы готовы летать практически в любую погоду: и в дождь, и в снег, - поясняет пилот. - Отказаться можем разве что в грозу или при очень низкой облачности.

На этот борт возьмут всех, независимо от возраста. Вертолет приспособлен для перевозки младенцев и будущих мам, поясняет Нэлла Сатниченко, старшая медсестра. Ей уже приходилось доставлять в столичные клиники женщин с осложненной беременностью и малышей, которым срочная помощь понадобилась в первые дни жизни.

- Для этого у нас и сейчас есть все возможности, - добавляет медсестра.

А еще вертолет перевозил и будет перевозить больных в другие регионы Приволжского федерального округа. В мае медики всего за три с половиной часа доставили мужчину, упавшего с высоты, в федеральный медицинский центр Нижнего Новгорода, а в апреле отправили в Пермь трехнедельного новорожденного с пороком сердца.

Справка "РГ"

Санитарная авиация начала работать в Удмуртии в 2019 году. По данным регионального минздрава, с января по июнь 2021 года врачи Центра медицины катастроф совершили 119 вылетов. В 112 случаях пациентов эвакуировали в республиканские медучреждения, в 7 - в иные больницы.