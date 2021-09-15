В Ульяновской области запустили вторую очередь производства детских игрушек

Торжественный запуск второй очереди производства детских игрушек компании "Полесье" состоялся 15 сентября на территории Димитровградского индустриального парка (ДИП) "Мастер". В мероприятии приняла участие главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

- Отличный проект получился у компании совместно с Фондом. Ассортимент выпускаемой продукции увеличится, а значит будет еще больше счастливых детей и родителей не только в нашей, но и других странах. Нет никаких сомнений в том, что при поддержке Фонда в будущем компания не только укрепит свои позиции на рынке, но и продолжит реализацию других крупных инвестпроектов, - сказала Ирина Макиева.

Проект реализуется при федеральной поддержке. Фонд развития моногородов предоставил займ на расширение в размере 100 миллионов рублей.

- Расширение производства белорусской компании "Полесье" на площадях парка "Мастер" - очень значимое событие не только для территории опережающего развития "Димитровград", но и для всего города атомщиков и близлежащих районов. Это новые рабочие места с конкурентной заработной платой. Причём при выходе на проектную мощность их количество увеличится вдвое и составит более 450. Со своей стороны, мы окажем всю необходимую поддержку компании, которая нацелена на развитие, - отметил глава региона Алексей Русских.

Сейчас на предприятии трудятся 220 сотрудников. Запуск второй очереди позволит создать еще около 250 новых рабочих мест. То есть всего численность предприятия будет более 450 человек.

Напомним, компания "Полесье" стала первым якорным резидентом ДИП "Мастер", разместив в парке в сентябре 2019 года производство детских игрушек. Соглашение об инвестировании в создание нового предприятия подписало правительство Ульяновской области, Корпорация развития региона и ООО "Полесье". Компании был присвоен статус резидента ТОСЭР "Димитровград".

- С момента запуска предприятие активно работает и развивается в Димитровграде. На сегодня коллектив освоил выпуск 529 наименований игрушек. Руками жителей Димитровграда делаются яркие, добрые игрушки, которые развивают, обучают, развлекают малышей в России и других странах, в игровой форме помогают им в выборе будущих профессий - строителей, водителей, поваров, врачей и пожарных. Расширение производственных площадей даёт нам возможность увеличить ассортимент выпускаемой продукции до двух тысяч наименований, - рассказал учредитель ООО "Полесье ДГ" Владимир Кивака.

Первая очередь проекта разместилась на площади восемь тысяч квадратных метров. Вторая очередь занимает 28 тысяч квадратных метров производственных площадей. Организованы производственный и два сборочных цеха, два склада для полуфабрикатов и готовой продукции, а также оборудованы хозяйственно-бытовые помещения. Предприятие укомплектовано современным высокопроизводительным оборудованием для переработки пластмасс - это позволит увеличить производительность труда и повысить уровень зарплаты сотрудников.

На запуске второй очереди завода обсуждался также вопрос дальнейшего развития индустриального парка "Мастер" и обеспечения его резидентов необходимой инженерной инфраструктурой. Площадка ДИП "Мастер" сформирована в 2018 году на пустующих площадях Димитровградского автоагрегатного завода. Ее основной задачей стала диверсификация экономики моногорода Димитровграда.

- В июне 2021 года ДИП "Мастер" сертифицировала Ассоциация индустриальных парков России. На сегодня на территории индустриального парка работают такие компании, как "Полесье ДГ", "ДАЗ", "Призма", "Автосвет", "АВП-Ротанг", "Торсион-Д" и другие, создавшие более 500 новых рабочих мест. Ведём переговоры о создании новых производственных помещений под инвестиционные проекты, - отметил руководитель Корпорации региона Сергей Васин.

- Проект развития парка предусматривает реконструкцию существующих дорог, устройство новых водопроводов на два миллиарда рублей, а также реконструкцию производственных площадей и благоустройство прилегающей территории на общую сумму в пять миллиардов рублей. Для работы над этим проектом мы создадим команду из специалистов органов власти Ульяновской области и Группы ВЭБ.РФ. В конечном итоге мы рассчитываем, что на новых площадях в перспективе ближайших четырех лет поэтапно будет создано более тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест, - сообщила и.о. первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.

Справка "РГ"

ГК "Полесье" - международная компания, один из крупнейших производителей пластмассовых игрушек в Европе. Предприятие основано в 1998 года в городе Кобрине (Республика Беларусь). Сегодня Полесье" имеет производственные организации в Беларуси, России, Турции, Узбекистане. ГК выпускает продукцию под торговыми марками "Полесье", "Molto", "Palau", "Wader Quality Toys", "Coloma Y Pastor". Ассортимент насчитывает более 4 000 наименований игрушек, в том числе конструкторы, машинки и спец. техника, развивающие игрушки, игровые комплексы, куклы, погремушки, каталки, велосипеды, электромобили, летний ассортимент. На сегодня в компании работает 3500 человек. Продукция идет на экспорт в 71 страну мира. В числе стран-импортеров Беларусь, Россия, Украина, страны Евросоюза, Канада, США, Ближний Восток, Африка, Австралия, Япония и др.