Врачи Чебоксар освоили технологию "хирургии одного дня"

В городской клинической больнице №1 столицы Чувашии в отделении амбулаторной хирургии врачи проводят операции в течение одного дня, без госпитализации. Освоить эту технологию медика помогли "бережливые" технологии, внедряемые в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Прием в поликлинике ведут хирурги, урологи, колопроктологи и оториноларингологи. В отделении, кроме кабинетов врачей-специалистов, расположены: смотровая, перевязочные, процедурный кабинет, предоперационная, операционная, палата кратковременного пребывания. Благодаря организации удобной логистики пациентам не приходится тратить время на лишние перемещения.

Рабочие места медицинского персонала также обустроены эргономично - сотрудник не тратит время на поиск инструментов и медицинских изделий, которые нужны для оказания медицинской помощи.

Врачи узкой специализации могут проводить малоинвазивные хирургические вмешательства в амбулаторных условиях в операционной, оснащенной по последнему слову техники. Это позволяет пациентам получать эффективное лечение в короткие сроки и без отрыва от обычного ритма жизни, в том числе при состояниях, которые раньше требовали госпитализации.

Ежедневно в отделении помощь оказывается 300-400 пациентам.

- Реализация пилотного проекта "Бережливая поликлиника" и нацпроект "Здравоохранение" позволили улучшить порядок работы с пациентами и грамотно перераспределить потоки больных. Работа по оказанию качественной и доступной медицинской помощи будет и дальше продолжаться, - рассказала руководитель медицинской организации Антонина Иванова.

Между тем, около 200 жителей Чувашии получили помощь от специалистов федеральных медицинских учреждений в ходе акции "Волна здоровья", прошедшей в Чебоксарах. На теплоходе "Северная сказка" находились окулисты, кардиологи, неврологи, лор-врачи, эндокринологи, ортопеды, травматологи, гинекологи, сурдологи, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Их консультации требовались пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями, в основном детям. По итогам акции, 50 человек были направлены на лечение в федеральные клиники.