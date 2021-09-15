Чему хотят научиться сибирячки в колледже автосервиса

В Новосибирске все больше девушек хочет научиться ремонтировать автомобили и управлять тяжелой техникой.

Пока другие девушки красят ресницы, Анна Кравченко сосредоточилась на автомобилях. И стала одной из лучших мастериц в стране. Фото: Наталья Решетникова/РГ

Одна из них - Александра Иванеева, тоненькая, с длинными волосами, модным маникюром и плавными движениями. Первый раз она поступала в колледж после девятого класса. Не сложилось. Девушка закончила десятый класс в средней школе и вновь пришла в среднее профессиональное учреждение. Откуда настойчивость?

- Мой молодой человек и друзья рассказывали, как здесь здорово, интересно. Я не боюсь сложной и грязной работы. Мне хотелось попробовать поступить именно сюда, так и получилось, - говорит Александра.

Она - единственная среди 25 парней, которые поступили на специальность "машинист дорожных и строительных машин". В результате учебы Александра получит права на управление экскаваторами, а знакомиться непосредственно с тяжелой техникой начнет со второго курса.

- Современная техника в основном управляется с помощью джойстика, и это несложно, - говорит руководитель дорожно-строительного направления Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства (НКАИДХ) Валентин Неумывакин. - Усилия потребуются, когда встанет вопрос технического обслуживания и мелкого ремонта. Специалист-механизатор обязан это делать сам. Колеса у такой техники - по 120-150 килограммов. Когда приходят девушки, я их отговариваю поступать к нам, но они ни в какую.

Преподаватель переживает за будущее выпускниц колледжа. Как в дальнейшем сложится их трудовая жизнь, куда пойдут работать, готовы ли предприятия принимать на работу девушку - водителя грузовой техники?

Директор НКАИДХ Иван Сырмолотов, комментируя итоги нынешней вступительной кампании, заметил: "В этом году к нам активно шли девушки, желающие обучаться на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. И даже на водителя грузовика. Сложности будущей профессии их не пугают".

Закончив учебу, Александра станет машинистом дорожных и строительных машин. Фото: Наталья Решетникова/ РГ

Конкурс на обучение по специальности "мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" был большой - одиннадцать человек на место. Выше, чем в прежние годы. По итогам кампании на бюджетные места в колледж поступили 125 человек, из них двенадцать девчонок.

- Когда я поступала, на потоке две девушки было, а сейчас много, - делится студентка четвертого курса НКАИДХ Анна Кравченко. - Меня всегда тянуло к автомобилям. Любовь к технике папа привил.

В этом году Анна представляла Новосибирскую область на чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который прошел в Уфе. Вошла в число восьми лучших по стране в компетенции "Окраска автомобилей". Дело это трудоемкое, на покраску только одной двери четыре часа уходит, и все это время человек дышит краской. Не каждый мужчина выдержит, а еще и в цветовых нюансах надо разбираться.

В родном колледже Анна Кравченко одной из первых освоила эту компетенцию, которую ввели в образовательный процесс только в феврале прошлого года. Преподаватели-мужчины не без восхищения говорят, что девушкам многое удается лучше. Они кропотливее, скрупулезнее, быстрее учатся.

- Если надо, могу и капот открыть, и гаечным ключом поработать, и машину отремонтировать, и покрасить ее, - замечает Анна.

Анна думает открыть автомастерскую и, возможно, поступить в вуз. Но и колледж не хочет отпускать одну из лучших студенток - руководство предлагает заняться преподавательской деятельностью.

Кстати

Всего в колледжи и техникумы региона в этом году подали около 27 тысяч заявлений. Популярность рабочих профессий растет, и новосибирцы - стабильно в числе лучших национального чемпионата WorldSkills Russia. В этом году команда области вернулась с чемпионата из Уфы с 41 наградой.