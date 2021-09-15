Эксперты раскритиковали ремонт автомагистралей в Новосибирске

В Законодательном Собрании Новосибирской области состоялась пресс-конференция по итогам мониторинга дорожных работ. Ее спикерами стали первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, этим летом за счет дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. Новосибирск получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета - но лишь при условии строгого контроля. С июля рабочая группа, в которую вошли депутаты и эксперты, каждую неделю проверяли, как ведутся работы на объектах.

Дополнительный контроль за дорожными работами потребовался после того, как весной жители Новосибирска массово стали жаловаться на неудовлетворительное качество асфальта. Ямы и колеи образовались даже там, где ранее был сделан ремонт. В ситуацию вмешался губернатор Новосибирской области Андрей Травников и депутаты.

- Без всякой политической подоплеки каждый новосибирец вправе требовать от городских властей к себе уважительного отношения и комфортного проживания. Состояние дорог - это, прежде всего, безопасность людей. То, с чем мы столкнулись этой весной, недопустимо. Нельзя настолько испытывать терпение жителей, - отметил Андрей Панферов. - На вопрос, почему такие дороги, нам говорили: "Денег нет", вот вам деньги, деньги есть, а качества как не было, так и нет. Работы одноразовые, на одном объекте асфальт кладут каждый год. Это непозволительно.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул: чтобы навести порядок в дорожной отрасли Новосибирска, необходим системный подход.

- Мы очень плотно занялись проблемой качества дорог в Новосибирске. Нам пришлось вмешаться, хоть это и не наши полномочия. Денег выделяется много, проблема не в их отсутствии. У нас 85 объектов, работы завершены на 81. Из-за замечаний ни на одном из них ремонт не принят и не оплачен, подрядчики переделывают свою работу, - отметил Анатолий Костылевский. - У нас подрядчики приучены к тому, что их никто не контролирует.

Андрей Панферов отметил, что плохие дороги в Новосибирске - процесс цикличный. Мало отремонтировать покрытие, надо правильно его содержать, особенно в зимний период.

- Я несколько лет наблюдал, как при чистке дороги от снега срезалось покрытие, долбят асфальт нещадно. Плюс снег не вывозится, а от излишка воды дорога тоже разрушается, - отметил депутат. - Нужно отладить работу департамента мэрии, отвечающего за дорожную отрасль, набрать туда специалистов, способных организовать должное управление процессом. Нужно добиться того, чтобы отремонтированные объекты стояли весь свой гарантийный срок, тогда таких проблем уже не будет.

Весной эксперты дорожного контроля снова проверят объекты, которые ремонтировали летом. Если будут обнаружены дефекты, подрядчиков обяжут за свой счет переделывать покрытие.