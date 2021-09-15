Главный агроном Сибири ответил на вопросы дачников

В этом году многие дачники жалуются на помидоры с круговыми коростами, лопающиеся кабачки и тыквы. Как отразилась аномальная жара на культурах? На что следует обратить внимание и как подготовиться к новому сезону? На вопросы читателей "РГ" отвечает главный агроном Сибирского агросоюза Николай Прохоров.

Николай Викторович, объясните, почему потрескались многие овощи на грядках?

Волгина Анна, г. Омск

Николай Прохоров: Лето в этом году было крайне засушливое. А когда уже произошел налив плодов, за считанные дни в некоторых регионах Сибири выпало полторы-две месячные нормы осадков. От избыточной влаги плоды моментально набухли и потрескались. Пострадали не только бахчевые культуры, томаты, но и технический виноград, который отличается особой устойчивостью к перемене погоды. И с этим ничего не поделаешь. Мы живем в зоне рискованного земледелия. И каждое лето у сибиряков особенное. Поэтому будем довольствоваться тем, что имеем. Плохой урожай огурцов, зато томаты уродились на славу. Чем не повод для радости?

Что касается деревьев и кустарников, то у многолетников есть генетический потенциал, и они умеют противостоять природным аномалиям. Можно ожидать, что плодов в следующем году будет меньше. Но сейчас на это уже не повлиять - закладка нового урожая происходит в июле - начале августа. Наша задача - не провоцировать растения на дополнительный рост и осеннее цветение. Влаги в почве много, так что полив многолетним культурам не требуется. Внесение подкормки, азотных и комплексных удобрений лучше перенести на следующую весну.

Выкопали картошку, а она вся изъедена проволочником. Есть сорта, устойчивые к вредителю?

Петровский Николай, г. Новосибирск

Николай Прохоров: Устойчивых сортов к проволочнику, увы, нет. Продавцы, утверждающие, что это не так, сильно лукавят. Проволочник ест любой картофель. Если червяков много, при посадке можно применить химические препараты. Противникам химии могу посоветовать старинный классический способ. Весной до посадок в ямки глубиной двадцать сантиметров разложить приманки из картофеля или очисток. Голодные проволочники в эти лунки идут очень активно. Спустя некоторое время их следует собрать и уничтожить. Если это делать регулярно, проблему можно решить.

Малина дала высоченные побеги. Не замерзнет ли она зимой? Как ее сохранить?

Ингмар Ольга, г. Кемерово

Николай Прохоров: Высокая малина - признак того, что ей хватило и питания, и влаги. Чтобы побеги не вымерзли, их следует пригнуть. Займитесь этим сейчас, пока они гибкие и податливые. Когда похолодает, сделать это будет гораздо сложнее. А вот для посадки и малины и смородины самое благоприятное время - конец сентября.

Два года назад уложила рулонный газон, но он болеет, образует проплешины. Можно его реанимировать?

Сливко Инна, г. Омск

Николай Прохоров: Правильная укладка газона предполагает грамотную подготовку почвы. Землю надо перекопать, очистить от сорняков, удобрить, выровнять. И только потом стелить рулон. Если питания траве будет достаточно, зеленый ковер вам прослужит долго. Иногда газон сохнет, когда заканчивается срок жизни травы. Чтобы его "подлечить", весной надо взять вилы, основательно проколоть поле, внести удобрения и подсев. Но если проплешин больше трети, в этом смысла нет. Дешевле и эффективнее все сделать заново.

Посадили дайкон в середине июля, но он все равно застрелковался. Как этого избежать?

Мартова Юлия, г. Юрга

Николай Прохоров: Дайкон, или японская редька, прописался на наших участках сравнительно недавно, но уже набирает популярность. Чтобы избежать образования соцветий, необходимо сажать его во второй половине июля, не раньше. Грядки должны быть прорежены. Дайкон любит хороший полив и короткий световой день.

Какие виды гортензий надо обрезать на зиму, а какие нет?

Овсина Татьяна, г. Новокузнецк

Николай Прохоров: Сейчас этот цветок весьма популярен у садоводов. Однако он имеет массу сортов, уход за которыми различается. Покупая гортензию, обязательно узнайте ее название и правила выращивания. Растение это является укрывной культурой, поэтому обрезка требуется. Убирают, как правило, слабые, кривые и растущие внутрь куста побеги. Сильные побеги обрезают на четыре-восемь почек.

Люблю розы, но они у меня не хотят цвести. Почему?

Петрова Галина, г. Бердск

Николай Прохоров: Судя по всему, вашим розам не хватает питания. Им необходима подкормка, в том числе и органическая. Впрочем, удобряя кусты, важно не переусердствовать, поскольку это может провоцировать грибковые болезни. К таким вспышкам надо быть готовым, иметь под рукой соответствующие препараты и вовремя опрыскивать растения. В качестве профилактики можно использовать однопроцентную бордосскую жидкость.

Уложил по даче дорогие резиновые дорожки, но развелись муравьи. Как с ними бороться?

Маркович Олег, г. Новокузнецк

Николай Прохоров: Бороться с ними практически бесполезно. Муравьям под вашими дорожками влажно, тепло, хорошо, и никто их не тревожит. Условия идеальные, и они будут там селиться, сколько бы их ни травили. Поэтому вам придется либо мириться с муравьями, либо закрывать дорожки плиткой, деревянным настилом, заливать бетоном, засевать газонной травой.

У меня вымерзают молодые яблони. В чем причина?

Шмидт Алена, г. Томск

Николай Прохоров: Надо обратить внимание на сорта ваших яблонь. В последние годы садоводы стремятся сажать на участке деревья с суперкрупными и сладкими плодами, но при этом забывают, что живут не в Краснодарском крае, а в Сибири. Между тем культуры с ярко выраженными достоинствами весьма прихотливы. Поэтому советую выбирать зимостойкие сорта яблонь "Алтайское румяное", "Уральское наливное", "Триумф".

Сейчас наступило время садовых ярмарок, и на дачников сваливается огромное количество информации. Поэтому отправляться на распродажи следует с холодной головой. И прежде чем купить новый саженец, семь раз подумать. А будет ли он расти в наших условиях?

Кстати, многие продавцы делают большие скидки на сломанные, кривоватые саженцы. Бояться этого не стоит, такие растения тоже отлично приживаются. Так что можно и серьезно сэкономить, и вырастить прекрасные деревья и кусты.

Готовим сад к зиме

Соберите и сожгите старые листья, особенно с деревьев и кустов, подвергшихся нашествию тли, плодожорки, болезней.

Побелите стволы, добавив в раствор вещества, отпугивающие грызунов.

Уберите лишнюю поросль у кустарников. Пригните малину.

До 10 октября посадите саженцы.

Обрежьте увядшие стебли многолетников на высоту десять-пятнадцать сантиметров. Укройте лапником или картоном розы. Приствольные круги теплолюбивых деревьев промульчируйте сухой листвой.

Приведите в порядок инструменты и садовый инвентарь. Отключите и разберите систему полива.

Обработайте теплицу дымовой шашкой, плотно закрыв двери. Это поможет избавить ее пространство от грибков и паразитов.