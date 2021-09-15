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15.09.2021 03:00

Обновление автомагистралей в Омской области идет ускоренными темпами

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 211(8562)
В этом году дорожный фонд Омской области достиг рекордной суммы в 14,2 миллиарда рублей (на 2,2 миллиарда больше, чем в 2020-м). Только в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" предстоит обновить 249 километров магистралей, что почти на четверть больше, чем год назад. Работы идут с опережением графика, по количеству завершенных объектов регион - один из лидеров в стране.
Александр Бурков (в центре) проверил состояние дел с ремонтом полотна на трассе "Омск - Тара". Фото: Правительство Омской области Александр Бурков (в центре) проверил состояние дел с ремонтом полотна на трассе "Омск - Тара". Фото: Правительство Омской области
Александр Бурков (в центре) проверил состояние дел с ремонтом полотна на трассе "Омск - Тара". Фото: Правительство Омской области

Дорожные работы финансируются из регионального, федерального и муниципальных бюджетов. Например, в рамках программы "Региональная и местная дорожная сеть" с объемом инвестиций 6,5 миллиарда рублей (входит в нацпроект) вклад Омской области превысил 5,4 миллиарда рублей.

При этом качество дорожного строительства проверяется тщательно и многократно.

- Контроль осуществляют специалисты Росавтодора, ФГБУ "Росдортехнология" и главного управления контрактной системы Омской области. Кроме того, этим занимается созданная три года назад общественная организация, - пояснил региональный министр строительства, транс-порта и дорожного хозяйства Антон Заев. - В высоком качестве ремонта заинтересованы и сами подрядчики. Ведь гарантийный срок службы отремонтированного полотна составляет четыре года - все недочеты им приходится устранять за свой счет.

Ситуацию с ремонтом дорог держит на контроле и омский губернатор Александр Бурков. На прошлой неделе он проверил состояние дел на трассе "Омск - Тара". В этом году здесь обновляют сразу одиннадцать участков полотна. Цена вопроса - 1,4 миллиарда рублей.

На одном из ремонтируемых участков работа идет полным ходом. Здесь используют метод холодного ресайклинга. Основание укрепляют цементом на глубину до пятнадцати сантиметров, а сверху укладывают двухслойный асфальтобетон. Это гарантия того, что дорога не просядет, большегрузы колею не продавят. Строители уже приступают к укреплению обочин и установке светофоров. Все работы завершат до 15 октября.

- Дорога "Омск - Тара" - одна из самых важных для региона. За два года благодаря нацпроекту нам удалось привести ее в порядок, - отметил директор управления дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов. - А вообще губернатор поставил перед нами задачу - в первоочередном порядке отремонтировать дороги ко всем райцентрам. Чем мы сейчас и занимаемся.

По словам специалистов, контрактная система помогла избавить отрасль от недобросовестных подрядчиков - был сформирован черный список тех, с кем не стоит связываться. В последнее время договоры с дорожными компаниями заключают более чем на год, и это тоже идет на пользу делу. Зная, что они будут обеспечены работой, подрядчики увеличивают штаты, покупают в лизинг технику и оборудование, запасаются стройматериалами. Поэтому даже при регулярно растущих ценах уверенно держатся на плаву.

В начале реализации программы о комплексном подходе в дорожном ремонте никто и не мечтал: ситуация сложилась такая плачевная, что первостепенной задачей было привести в порядок как можно больше километров полотна. Сегодня, когда "пожар потушили", стандарты другие. Дороги в населенных пунктах ремонтируют исключительно комплексно - с обустройством ливневок, бордюров, тротуаров и транспортных карманов, монтажом остановочных павильонов, освещения и дорожных знаков.

Более четырнадцати процентов средств регионального фонда направляют на финансирование ремонта социально значимых дорог, ведущих к школам, больницам, стадионам, паркам, туристическим объектам, расположенным в том числе и в сельской местности.

Можно сказать, что в регионе изменилась культура дорожного строительства. Новая техника, чистая красивая форма, четкая организация автомобильного движения - все это становится привычным в работе дорожников.

Тем временем регион активно участвует и в других проектах. В частности, уже одобрена заявка Омской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на финансирование ремонта одиннадцати дорог протяженностью 32 километра в размере 655,4 миллиона рублей. Это самый крупный транш по данной программе среди регионов РФ.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- В последние годы в обновлении автомагистралей мы сделали настоящий рывок. Дорожный фонд за это время увеличился с 7 до 14,2 миллиарда рублей. Среди субъектов РФ по количеству отремонтированных дорог Омская область - в числе передовиков. Если несколько лет назад регион был вынужден возвращать в казну неосвоенные деньги, то теперь ситуация изменилась кардинально. Строители научились работать динамично и качественно, и уже осваивают планы 2022 года. Сейчас им предстоит привести в нормативное состояние трассы, связывающие Омск с райцентрами, а затем ремонт начнется на дорогах между другими населенными пунктами.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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