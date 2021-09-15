Омский НПЗ объявил о приеме заявок на гранты социальных инициатив-2021

Сегодня, 15 сентября Омский НПЗ начинает прием заявок на участие в традиционном грантовом конкурсе социальных инициатив. Ежегодно в рамках программы "Родные города" компании "Газпром нефть" предприятие поддерживает порядка 30 общественно значимых проектов омичей, и нынешний год не станет исключением. Победители получат не только средства для реализации своих идей, но и экспертную поддержку.

Конкурс проводится девятый раз. За это время подано более 800 заявок. Многие проекты уже реализованы. В этом году акцент сделан на поддержке НКО.

Участниками конкурса могут стать не только представители Омской, но и Тюменской, Оренбургской и Томской областей, а также ЯНАО и ХМАО. Свои заявки на получение поддержки проектов социальной направленности в течение месяца они могут подать на платформе https://rodnyegoroda.ru/contest . Принимаются индивидуальные и командные заявки.

Приоритетные направления-2021: создание комфортной среды, наука и образование, экология, креатив, сохранение национальной культуры, поддержка местных сообществ. Авторы самых убедительных разработок получат полноценную поддержку - от экспертной до финансовой.

- Грантовый конкурс - один из эффективных инструментов социальных инвестиций компании. Он позволяет найти и поддержать локальные проекты, повышающие качество жизни и улучшающие социальный климат в регионах, где находятся наши промышленные предприятия. С 2013 года мы поддержали почти 800 таких инициатив. При этом около половины грантовых проектов устойчивы, способны самостоятельно развиваться и после завершения помощи. В этом году мы запустили образовательный курс для тех, кто только планирует участвовать в конкурсе. Это способствует высокому качеству заявок и дает местным сообществам компетенции, необходимые для эффективного социального проектирования, - отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.