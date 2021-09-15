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15.09.2021 08:26
Рубрика: Общество

Сельский священник собрал 1600 килограммов монет на церковный колокол

Текст: Надежда Столярчук
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Конечно, это произошло не за год и даже не за два. Шесть лет ушло у настоятеля расположенного в селе Парная Шарыповского района храма Николая Чудотворца, чтобы накопить столько монет номиналом менее рубля - в одну, пять, 10 и 50 копеек.
Прихожане храма Николая Чудотворца с нетерпением ждут, когда неподалеку от колоколов звонницы появится их стопудовый собрат. Фото: Вячеслав Щеглов Прихожане храма Николая Чудотворца с нетерпением ждут, когда неподалеку от колоколов звонницы появится их стопудовый собрат. Фото: Вячеслав Щеглов
Прихожане храма Николая Чудотворца с нетерпением ждут, когда неподалеку от колоколов звонницы появится их стопудовый собрат. Фото: Вячеслав Щеглов

Со всей России слали

- Когда кинули клич, даже не думали, что так много людей отзовется. Слали деньги со всей России, от Калининграда до Владивостока. Кто-то жертвовал сразу помногу, например, одна бабушка из соседней Хакасии прислала целых 32 килограмма монет! Но часто это были почтовые конверты на адрес храма, внутри которых находилось всего по нескольку копеек, а порой даже и одна… Многие в конверт наряду с деньгами вкладывали листок с безыскусным рассказом о своей жизни. Такие душевные письма тоже дорогого стоят, - вспоминает иерей храма Иоанн Морозов.

На столе — лишь крохотная часть собранного. А рядом — подаренный отцу Иоанну сувенир, по подобию которого будет отлит колокол для храма в Парной. Фото: Вячеслав Щеглов

Как говорит настоятель, идея собрать на колокол монеты, на реверсе которых изображен Георгий Победоносец, вызревала у него давно. Еще с тех пор, когда он, вполне удачливый бизнесмен, "крутившийся в делах", по собственному выражению, с юных лет, даже не подозревал, что станет служить Богу.

- Это меня предки надоумили, не иначе. В нашей родне были священники, вот и меня с каждым днем все больше в церковь тянуло, - признается отец Иоанн.

В итоге молодой человек окончил Томскую духовную семинарию, и его прислали в Парную - поднимать церковь, которая из-за отсутствия здесь настоятеля обветшала. За пару лет удалось покрасить стены, поставить забор, благоустроить территорию… Обновленный храм стали посещать прихожане, причем приходили не только жители села, отстоять службу приезжали и из других регионов: Кемеровской области, Хакасии…

"Разве можно святого под ноги бросать?"

- Меня всегда, даже в юности, расстраивало, когда я видел лежащие на земле монетки, выброшенные кем-то за ненадобностью. Как так, образ Георгия Победоносца в грязи валяется?! Это же неправильно! - рассказывает настоятель.

Фото: Псковский археологический центр
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Но окончательно идея сбора копеек на колокол возникла, признается, после посещения одного небольшого магазина. Как вспоминает священник, он зашел туда с женой, выбрать кое-что из одежды для детей - у него их сейчас пятеро, и увидел, что пол буквально усеян мелочью. Наклонился, подобрал все до копеечки и протянул хозяйке магазина: "Вот, кто-то обронил". "Ой, зря вы трудились, - отмахнулась та. - Я их давеча специально накидала. Соседка посоветовала, сказала, монетки на полу удачу в торговых делах сулят!"

- Я тогда прямо вскипел! - улыбается отец Иоанн. - Какая же тут удача, говорю, если вы собственными руками лик величайшего святого на землю кинули, чтобы по нему все кому не лень грязными подошвами топтались? И как, много после этого наторговали?.. Женщина задумалась, а потом ахнула: "Вот ведь я дура! И правда, за всю неделю ничего не продала, еще удивлялась, почему так получается!"

Вот тогда настоятель и кинул клич, отозвавшийся по всей России, попросив людей не выбрасывать монетки, а пожертвовать их на богоугодное дело… И копилка начала наполняться.

Ударить сможет каждый

Сейчас в ней ровно сто пудов, или, в пересчете на современную систему мер и весов, 1600 килограммов. А в деньгах получается больше 100 тысяч рублей.

При нас отец Иоанн вынес пятилитровую пластиковую бутыль - в ней около 20 килограммов монет. Сколько таких емкостей нужно для хранения всего пожертвованного, сложно даже представить. Кстати, на весь "клад" посмотреть не удалось. Настоятель никому не показывает место его хранения, поясняя: "Чтобы не вводить людей в искушение".

Как говорит отец Иоанн, сначала была мысль отлить колокол с изображением Георгия Победоносца из самих копеек. Однако специалисты отсоветовали: тут нужен особый сплав, тот, что в монетах, не годится. Жители Парной призадумались: как быть?

- Выход нашел губернатор Красноярского края Александр Усс, - говорит священник. - Он пообещал подарить нам стопудовый колокол с изображением святого Георгия Победоносца, а мы, в свою очередь, сдадим монеты в банк, пусть сумму в денежном эквиваленте переведут на счет, а мы потом на эти средства построим для колокола специальную арку.

Однако есть в селе и те, кто идею не поддержал.

- Нормальная звонница у нас, ничего менять не надо! - хмурится местный житель Дмитрий. - На другое деньги надобны: вот, к примеру, храм наш в честь Николая Чудотворца выстроен, а вы икону святого в церкви видели? Крошечная совсем. Вот бы новую, большую купить!

Фото: Валерий Бычков
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- А я считаю, что раз прихожане решили про колокол, то так тому и быть! - возражает звонарь храма Валентина Дубко, которую в Парной никто иначе как баба Валя не зовет.

На днях Валентине Григорьевне исполнилось 80 лет, но на звонницу она, по выражению отца Иоанна, "взлетает, как белка".

- Когда храм заново отстраивали, мне предложили свечи церковные продавать. Отказалась: не мое это! Тогда настоятель спросил: "А в колокола бить хочешь?" Вот так моя жизнь и изменилась. Сначала, конечно, колотила как могла - ни ладу, ни складу, как говорится. Через какое-то время отец Иоанн попросил приехать специалиста из Красноярска. Он-то мне и показал, каким правильный звон должен быть. Оказывается, бить в колокола не только руками, но и ногой надо! В общем, я теперь все секреты знаю, ведь учиться никогда не поздно! - говорит звонарь Валентина.

Разумеется, маленькая деревянная церковная звонница весомый груз в более чем полторы тысячи килограммов не выдержит. Поэтому решено поставить колокол на земле, рядом с храмом. И выстроить вокруг него арку. А звонить в него сможет любой желающий.

- Надеюсь, и мне доведется ударить. Там ведь и частичка моей души, я тоже на него монетки одну к одной собирала, - мечтает баба Валя.

Компетентно

Андрей Егоров, специалист банка:

- В соответствии с законодательством Российской Федерации, только Банк России имеет право изымать монету из обращения, что, собственно говоря, и произошло в Парной. В этой ситуации действительно правильнее обменять собранные от жителей средства на банкноты более крупного номинала, а затем полученными средствами оплатить изготовление колокола. Это позволит и храму достичь желаемой цели, и поспособствует увеличению возврата мелкой монеты в оборот. Ведь проблема "вымывания" мелочи из оборота стоит очень остро.

Монета просто не возвращается в кредитные организации, оседая в кошельках и копилках, а нередко и выбрасывается. Часто мелкую монету используют для детских игр, мастерят ювелирные и сувенирные изделия, создают художественные произведения и даже сдают в металлолом, что также является нарушением закона, так как ведет к ее изъятию из обращения. А ведь монеты даже самых мелких номиналов являются полноправными платежными средствами. Кредитные организации обязаны без комиссии принимать даже крупный объем мелкой монеты в оплату любых платежей, для зачисления на счета или осуществления переводов. Также копейки можно обменять на банкноты, но эта операция, чаще всего, платная, и ее стоимость определяет конкретный банк.

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