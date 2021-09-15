Ученые обнаружили ценную для человека особенность сибирского хариуса

Специалисты Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН изучили способность хариуса вырабатывать незаменимые омега-3 кислоты. Как выяснилось, промысловая рыба Енисея самостоятельно синтезирует ценные вещества, поэтому при искусственном разведении хариуса можно снизить расходы на корм с дорогими компонентами. Результаты работы ученых опубликовал журнал Aquaculture International, сообщает сегодня издание Сибирского отделения Российской академии наук.

Исследователи изучили содержание и состав жирных кислот в мозге, печени, сердце, икре и молоках, в мышцах енисейского хариуса и пришли к важному выводу. По мнению ученых, при разведении эту рыбу можно насыщать кормами с небольшим количеством вещества омега-3, добываемого из морских диких рыб. Специалисты предполагают, что это позволит без особых проблем и расходов получать продукт, богатый важными для человеческого рациона кислотами. Кроме того, удастся избежать избыточного вылова диких морских животных, из которых сейчас получают омега-3.

Выводы ученых еще предстоит уточнить с помощью генетического анализа. "Мы планируем сделать это к концу года", - сказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН, доцент СФУ Олеся Махутова.