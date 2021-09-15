В Бийске незрячую женщину мошенники вынудили продать квартиру

Телефонные мошенники вынудили незрячую от рождения 65-летнюю Галину Лукьяненко продать свою квартиру и передать им вырученные от продажи 1,2 миллиона рублей.

Галина Михайловна выходит к магазину. И поет. Говорит: "Хочу собрать полтора миллиона рублей и вернуть их покупателям моей квартиры. Они же ни в чем невиновны"... Фото: Сергей Кулыгин / "Бийский рабочий"

Бийской полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Затем резонансное дело взяла на контроль региональная прокуратура, а розыском негодяев занялись сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю.

Галину Михайловну в 200-тысячном городе знают многие. Она работала внештатным корреспондентом на городском радио, вела культурные мероприятия в городе, занимается переводами на языке эсперанто. В молодости она окончила музыкальное училище. Дома у Галины Михайловны огромное количество книг на азбуке Брайля.

- Она очень эрудированный человек, давно занимается переводами на языке эсперанто. Я познакомилась с ней во время работы на городском радио и быстро убедилась, что Галина Михайловна прекрасно ориентируется в сфере культуры. Было удивительно, как незрячий человек умеет передавать радиослушателю не только эмоции, но и создает эффект присутствия на мероприятии. Работы художников она описывала так, как будто видела, что на них изображено. Запомнилось, как Галина Михайловна поет в церковном хоре - у нее великолепные слух и голос. Знаю ее как человека глубоко порядочного, неспособного на подлость, - рассказывает Юлиана Бакулина, собкор "Вести-Алтай" в Бийске.

"Человеком из будущего" назвала ее Маргарита Бурлака, подруга Галины Михайловны. "Негатив на нее никогда не цеплялся, она всегда верила в добро и порядочность окружающих". Рассказывала, что в советское время ездила по всей стране и никто ей никогда не сделал худого. Она никого не боялась даже в девяностые, потому что даже уголовники, зная о проблеме со зрением, ее не трогали: "Понятия не позволяли".

Жулик нагло сообщил инвалиду, что обманул ее, а в качестве "компенсации морального вреда" кинет ей на карточку 110 тысяч, чтобы она смогла побывать на мероприятии эсперантистов

Это во многом и сыграло на руку мошенникам, которые сполна воспользовались не только ее доверчивостью, но и тем, что для слепых людей очень важен момент общения.

В мае Галине Михайловне начали звонить с различных абонентских номеров. Жулики убедили пенсионерку в том, что на ее имя оформлен кредит под залог имущества на сумму 200 тысяч рублей, после чего вынудили потерпевшую перевести им свои личные накопления - 140 тысяч рублей. Но это было только начало.

Вскоре некий Виктор Соколов, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил: для того, чтобы окончательно закрыть тему кредита, ей надо совершить якобы фиктивную сделку по продаже своей квартиры. После нескольких обстоятельных бесед проходимец смог убедить пенсионерку, что "злоумышленников служба безопасности" непременно поймает, но для этого нужно, чтобы о сделке по продаже квартиры не знали даже ее близкие подруги. И та как зачарованная его слушалась. Соколов нашел по объявлению юриста в Бийске, представился племянником Галины Лукьяненко и попросил помочь "тетушке" продать квартиру, чтобы переехать к нему в Москву.

Вскоре на квартиру Галины Михайловны приехали риелтор и юрист. Хозяйка квартиры подтвердила, что продает квартиру для переезда к племяннику в Москву. Сам жулик, естественно, не захотел светиться, сказав риелтору Аксане Свешниковой, что он в Москве и сильно занят. Но при этом готов оплатить все издержки - "племянник" попросил Свешникову сопровождать "тетушку" во время сделки и помочь ей после продажи квартиры с переездом в Москву: заказать контейнер и купить билеты (на эти цели Лукьяненко затем передаст Свешниковой под расписку 150 тысяч рублей).

Некоторые моменты внушали риелтору сомнения, однако Галина Михайловна настояла на своем, придерживаясь в разговорах той версии, которую ей внушил Соколов.

Сделка по продаже квартиры прошла гладко. Доверенность на Свешникову от имени Галины Лукьяненко заверил нотариус. Покупатели квартиры перечислили на счет Галины Михайловны полтора миллиона рублей. Несмотря на предупреждения, Галина Михайловна обналичила в банке деньги и отнесла их домой. Но телефонный мошенник, очевидно, хорошо знакомый с приемами психологического давления, быстро убедил пенсионерку перевести полученную от продажи квартиры сумму на безопасные счета. Он заказал такси и велел незрячей ехать в Барнаул. В краевом центре таксист высадил Лукьяненко в одном из крупных торговых центров. Слепая была уверена, что находится в офисе банка и ее сотрудники помогают перевести деньги на реквизиты, которые продиктовал по телефону Соколов. Увы, след денег простыл...

Более того, Соколов, что называется, разошелся. Он вдруг позвонил риелтору Аксане Сошниковой, признался, что он мошенник, и стал... вымогать у нее 300 тысяч рублей, обвинив ее в том, что она "подставила" Лукьяненко.

Та на шантаж не поддалась. И тогда жулик нагло сообщил инвалиду, что обманул ее, а в качестве "компенсации морального вреда" кинет ей на карточку 110 тысяч, чтобы она смогла побывать на мероприятии эсперантистов в Краснодарском крае.

А вскоре к Галине Михайловне на квартиру нагрянули новые хозяева. Появились они вместе с домкомом и с ходу начали настаивать на немедленном выселении, иначе отключат воду, электричество и поменяют замки. Так и сделали.

Целую неделю женщина прожила без электричества и воды. Коммунальные услуги ей подключили после вмешательства городской прокуратуры (правда, горячую воду так и не дали). В службе соцзащиты Лукьяненко пообещали решить вопрос с местом в доме престарелых. Она категорически отказалась.

Тогда новые собственники квартиры обратились в суд с иском о выселении Галины Лукьяненко. Однако прокурор Бийска Эдуард Финк подал встречный иск в интересах инвалида по зрению "о признании договора купли-продажи жилья недействительным в силу ничтожности сделки".

В прокуратуре уверены, что Лукьяненко, которую ввели в заблуждение, не имела намерения продавать единственную квартиру и "ввиду отсутствия достаточных юридических познаний не понимала правовую природу заключаемой сделки, иного дохода не имеет". 6 сентября началось рассмотрение дела.

Хочется верить, что для полицейских раскрытие этого циничного и наглого преступления стало делом чести. Сейчас идут активные оперативно-разыскные мероприятия. Назначены экспертизы, организовано взаимодействие со всеми кредитными организациями и операторами связи, чьими услугами воспользовалась потерпевшая. Уже есть определенные результаты, позволяющие двигаться дальше, но раскрывать их рано в интересах следствия. Осложняет ситуацию то, что злоумышленники потенциально могут находиться не на территории края и даже не на территории нашей страны.

- Раскрытие уголовного дела находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

Тем временем

...Каждый день утром и вечером Галина Михайловна выходит к магазину, что расположен недалеко от ее дома. И поет. Поет русские и советские песни, каждый раз меняя репертуар. Говорит: "Хочу собрать полтора миллиона рублей и вернуть их покупателям моей квартиры. Они же ни в чем невиновны"... Издевательство мошенников не поколебало ее веры в людскую доброту и порядочность.

Многие бийчане с большим сочувствием отнеслись к ее беде. Люди оставляют деньги, помогают перейти к дому через улицу, кто-то приносит пакеты с продуктами... И это, пожалуй, главное в этой истории: на крошечной площадке сердца добро побеждает зло.