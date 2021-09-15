В Кемерове устранили многолетнюю проблему водоснабжения одной из улиц

Вопрос снабжения питьевой водой актуален для многих микрорайонов столицы Кузбасса. В том числе тех, которые расположены на территориях бывших шахтовых поселков. И, как показывает пример жилых районов Ягуновский, Пионер, эта проблема постепенно решается.

На улице Зашахтовая в Ягуновском завершается промывка систем, необходимых для подачи воды в ряд домов в диапазоне с №95 по №103. С их подключением к центральному водоснабжению будет решена многолетняя проблема, заключавшаяся в том, что потребности в воде жителей домов с №95 по №148 удовлетворяла лишь одна колонка.

Ее установили возле дома №95 еще в 2003 году, когда после закрытия шахты "Ягуновская" из некоторых колодцев ушла вода. Тогда казалось, что этого достаточно, ведь у жителей были индивидуальные источники воды в виде скважин. К тому же территория еще застраивалась: на некоторых участках домов не было, другие использовались как дачи. Поэтому и необходимость в подключении к водоснабжению отсутствовала.

В 2018 году по программе сноса колонок в другой части Зашахтовой воду завели в дома 15 потребителей. А на проблемном участке улицы в 2019 году начали проектировать водопровод протяженностью более 1200 метров. В прошлом году большую часть уличных водопроводов построили и довели до границ земельных участков, жителям оставалось только подключиться в границах домовладений. Сделать это выразили желание 37 семей, чьи дома уже подключили к централизованному водоснабжению. Были и такие, кто отказался, в основном дачники. Им для хозяйственных нужд достаточно воды из колодцев и колонки.

В другом бывшем шахтовом поселке, а ныне микрорайоне Пионер ситуацию с водоснабжением стабилизировали еще раньше - в 2016 году. Тогда к новым водопроводам, построенным по программе государственного учреждения реструктуризации шахт в 2008 году, подключили 11 улиц. Это 1-я Аральская, Симферопольская, Дальневосточная, 3-я Аральская, Троицкая, Севская, Пятигорская, Темняковская, 1-я Абдулинская и т.д. Всего проложили 1,9 км трубопровода и подключили 154 абонента.

В 2017 году после реконструкции и строительства кольцевого участка водопровода на 3-й Аральской улице к центральному водоснабжению подключили 46 домов. А в период с 2018-го по 2020 год для улучшения водоснабжения жителей жилых районов АО "КемВод" реконструировало водоводы на улицах Спасской, Учительской и 3-й Ряжской с увеличением диаметра, проложило водопровод по улице Давыдовской для водоснабжения домов №1, 3, 4, 5, 7, 7"а", 67, 67"а", жители которых пользовались колонкой возле дома №2"б".

В настоящее время в Кемерове доступа к центральному водоснабжению не имеют более 60 улиц. Однако этот вопрос решается и является одним из приоритетов властей.

Материал подготовлен администрацией города Кемерово