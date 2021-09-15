В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль

В полицию Красноярска поступило сообщение о ЧП на левобережье краевой столицы. В Советском районе из-за падения стрелы крана пострадал человек, сообщает сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

По данным правоохранителей, в районе здания № 10 на Северном шоссе стрела автокрана упала на стоящий автомобиль. Находившаяся в нем женщина получила травмы. Она госпитализирована.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют причину и обстоятельства случившегося.