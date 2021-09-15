В Красноярске задержаны вербовщики террористов

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю, сотрудники пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад". Задержаны два сторонника организации на территории региона.

Оба они выходцы из одной из республик Центрально-Азиатского региона. Как уточняют оперативники, главной целью вербовщиков-джихадистов было увеличение числа сторонников организации.

- Осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 205.2 УК России. Фигуранты заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления ФСБ.

Других подробностей пока не сообщается. В Красноярском крае с постоянной периодичностью ловят представителей нелегальных организаций или раскрывают "спящие" ячейки терроризма. Например, в 2019 году в регионе были осуждены три вербовщика террористов, задержанных годом ранее. Они действовали на севере Красноярского края - в городе Норильске - и представляли запрещенный в России одиозный ИГИЛ. Помимо пропаганды исламизма они агитировали граждан ехать воевать в ближневосточные зоны боевых действий. Занималась ячейка и сбором денег для террористов. За это все получили по девять лет колонии строгого режима.