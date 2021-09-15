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15.09.2021 21:25
Рубрика: Происшествия

В Красноярске задержаны вербовщики террористов

Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю, сотрудники пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад". Задержаны два сторонника организации на территории региона.

Оба они выходцы из одной из республик Центрально-Азиатского региона. Как уточняют оперативники, главной целью вербовщиков-джихадистов было увеличение числа сторонников организации.

Фото: МВД
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- Осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 205.2 УК России. Фигуранты заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления ФСБ.

Других подробностей пока не сообщается. В Красноярском крае с постоянной периодичностью ловят представителей нелегальных организаций или раскрывают "спящие" ячейки терроризма. Например, в 2019 году в регионе были осуждены три вербовщика террористов, задержанных годом ранее. Они действовали на севере Красноярского края - в городе Норильске - и представляли запрещенный в России одиозный ИГИЛ. Помимо пропаганды исламизма они агитировали граждан ехать воевать в ближневосточные зоны боевых действий. Занималась ячейка и сбором денег для террористов. За это все получили по девять лет колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Вербовка в террористические организации

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