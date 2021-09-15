В Красноярском крае ребенок получил ожог на детской горке

Сотрудники отдела полиции "Шарыповский" проводят проверку сведений о получении травм малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Информацию о происшествии правоохранители получили в ходе мониторинга социальных сетей. Заявление от родителей пострадавшего в полицию не поступало.

По предварительным данным, восьмилетний мальчик почувствовал дискомфорт, катаясь на горке в городском парке Шарыпово. Взрослые, осмотрев школьника, обнаружили ожог. Есть предположение, что неизвестные разлили на горке уксус.

По результатам проверки полиция примет решение в соответствии с законодательством, уточнили в правоохранительном ведомстве.