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15.09.2021 13:20
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае ребенок получил ожог на детской горке

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники отдела полиции "Шарыповский" проводят проверку сведений о получении травм малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

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Информацию о происшествии правоохранители получили в ходе мониторинга социальных сетей. Заявление от родителей пострадавшего в полицию не поступало.

По предварительным данным, восьмилетний мальчик почувствовал дискомфорт, катаясь на горке в городском парке Шарыпово. Взрослые, осмотрев школьника, обнаружили ожог. Есть предположение, что неизвестные разлили на горке уксус.

По результатам проверки полиция примет решение в соответствии с законодательством, уточнили в правоохранительном ведомстве.

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