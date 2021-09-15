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15.09.2021 03:00

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В Кузбассе усиливают поддержку семей с детьми
Текст: Анна Васильева (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 211(8562)
По данным областного министерства социальной защиты населения, в 2021 году в Кузбассе на поддержку семей с детьми из федерального и регионального бюджетов выделено 12,4 миллиарда рублей (в 2020 году - 10,6 миллиарда). Все действующие меры сохранены в полном объеме.

С самого рождения

Разного рода поддержкой сегодня пользуются 113,5 тысячи кузбасских семей, в которых воспитываются 155 тысяч несовершеннолетних детей. Уже третий год в Кузбассе, помимо федеральных составляющих нацпроекта "Демография", внедряются региональные механизмы стимулирования рождаемости, создания благоприятных условий для жизнедеятельности и финансового благополучия семей.

Так, женщины, родившие или усыновившие первенца не раньше 1 января 2018 года, ежемесячно получают выплату, пока ребенку не исполнится три года. При условии, что малыш - гражданин России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Семейный бюджет обратившихся за поддержкой в нынешнем году каждый месяц пополняется на 11 254 рубля.

На аналогичную сумму могут рассчитывать родители ребятишек, рожденных после 31 декабря 2012-го по 31 декабря 2021-го, в соответствии с областным законом от 09.07.2012 № 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". С января 2020 года выплаты получают те, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Ранее это были семьи с доходом до одного прожиточного минимума. В 2021 году таким правом (а оно может быть реализовано однократно) воспользовалось 11,6 тысячи кузбасских семей. Цена вопроса - 922,9 миллиона руб-лей из федерального и областного бюджетов.

От трех до семи

Хорошим подспорьем для семей с детьми от трех до семи лет включительно стали ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), введенные указом президента РФ № 199 от 20 марта 2020 года. В апреле прошлого года в Кузбассе приняли закон № 42-ОЗ о выплатах семьям, где средний доход на каждого не превышает прожиточного минимума на душу населения (в 2021 году - 10 727 рублей).

Однако с апреля 2021-го условия оказания этого вида поддержки изменились: теперь при назначении выплат семьям учитывается еще и их имущественная обеспеченность. Речь идет о наличии квартир, домов, земельных участков, автомототранс-порта и так далее. Необходимые сведения органы социальной защиты населения запрашивают, используя возможности федеральных информационных систем и межведомственного взаимодействия.

Кроме того, с 1 января 2021 года система начисления этой ЕДВ стала трехступенчатой. В зависимости от дохода семьи, размер выплаты составляет 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе на момент обращения. По закону, размер ЕДВ в регионе составляет от 5 627 до 11 254 рублей.

Как уточнили в областном министерстве соцзащиты, ежедневно в уполномоченные органы поступает до пятисот заявлений от граждан, претендующих на поддержку. С января нынешнего года 62,7 тысячи семей выплачено уже около четырех миллиардов рублей.

Максим Иванков

Семейные ценности

Социальная политика, в приоритете у которой - создание условий для рождения, воспитания, развития и образования подрастающего поколения, дает плоды. За последние десять лет в Кузбассе стало вдвое больше многодетных семей. Лучшие из лучших охотно делятся родительским опытом.

Недавно в Кемерове чествовали финалистов регионального конкурса "Многодетная семья Кузбасса - 2021". У Дмитрия и Натальи Николаевых из поселка Лебедянка Анжеро-Судженского городского округа семеро детей. Супруги, которые вместе уже 23 года, занимаются пчеловодством: их бизнес-проект по обустройству пасеки неоднократно завоевывал премии в сфере предпринимательства. А в качестве благотворительности Николаевы пекут торты для людей пожилых и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Большая и дружная семья, отмеченная областными наградами за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию, в ноябре 2021-го впервые представит Кузбасс на Всероссийском конкурсе "Семья года" в Москве.

- Основная цель таких конкурсов - показать опыт достойного воспитания, творческого и интеллектуального развития детей. Гармоничные взаимоотношения в семье формируют в обществе правильную систему социальных отношений, повышают престиж семейных ценностей, - отмечает министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

Областной закон № 123-ОЗ от 14 ноября 2005 года предусматривает целый список мер поддержки родителей, которые воспитывают не менее трех совместно проживающих с ними несовершеннолетних детей, включая усыновленных и приемных. В упомянутом списке - и 30-процентная скидка на оплату коммунальных услуг, и бесплатные лекарства по рецептам для малышей до шести лет, а также ежемесячные и ежеквартальная денежные выплаты, приоритетное право приема детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, бесплатные питание и проезд в городском и пригородном общественном транспорте для школьников. На все это имеют право семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума - 10 727 рублей. И, независимо от дохода, многодетным ежемесячно выплачивается 1 000 рублей с предоставлением права на бесплатное посещение раз в месяц государственных музеев Кемеровской области.

C 2008 года в Кузбассе действуют дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий многодетных. Мамы пяти и более детей, воспитавшие их минимум до восьмилетнего возраста, приравниваются к ветеранам труда. И пользуются точно такими же льготами. В их числе - 50-процентная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, бесплатный проезд и так далее. А с 2013 года аналогичную помощь оказывают приемным семьям, в которых растет как минимум пятеро детей. Соответствующий областной закон № 9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей" был принят 7 февраля 2013 года.

Свой капитал

Особую роль в жизни любой семьи играет улучшение жилищных условий. Чтобы решение квартирного вопроса стало реальностью для многодетных, Кузбасс десять лет назад одним из первых в стране учредил областной материнский (семейный) капитал в дополнение к федеральному. Мамам, родившим либо усыновившим третьего или всех последующих детей, начиная с 1 января 2011-го выплачивается по 130 тысяч рублей из регионального бюджета. Эти средства, по закону № 51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей", можно потратить исключительно на покупку, строительство и реконструкцию индивидуального жилья, а также использовать для погашения целевых кредитов и займов.

Средствами областного материнского капитала в Кузбассе с начала 2021 года воспользовалась 1 378 многодетных семей, которым выплачено в общей сложности 203,9 миллиона рублей. Заявления, как и документы, необходимые для установления такого права, принимают в органах соцзащиты населения по месту жительства. В условиях режима повышенной готовности ведется предварительная запись по телефону. Можно обратиться и в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Социальный контракт

В Кузбассе активно развивается и одна из самых эффективных форм поддержки малоимущих семей с детьми - социальный контракт. Это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства. Социальный контракт - комплекс мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, помощь в трудоустройстве, организации индивидуальной деятельности в качестве предпринимателя, в создании личного подсобного хозяйства.

По данным министерства социальной защиты населения Кузбасса, в 2021 году в регионе социальные контракты на сумму 113, 9 миллиона рублей заключили уже более двух тысяч семей с детьми. И работа в этом направлении будет продолжена.

Официальный сайт министерства социальной защиты населения Кузбасса: http://www.dsznko.ru/

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Министерство социальной защиты населения Кузбасса
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