В Новосибирске автомобиль полиции перевернулся после столкновения с Lexus

Служебный автомобиль ДПС попал в аварию на центральной площади Новосибирска, от удара машина перевернулась на крышу. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, пострадавших в результате инцидента нет.

- В ходе отработки заявки в пути следования служебный автомобиль совершил столкновение с другим транспортным средством, в результате чего машины получили механические повреждения. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП, - отметили в полиции.

Очевидцами происшествия стали десятки горожан, находившихся в момент аварии на площади Ленина. По словам свидетелей, которые рассказывают о случившемся в соцсетях, патрульная машина ехала с включенной сиреной, когда ее протаранил Lexus. Удар пришелся в боковую часть полицейской Skoda.

На кадрах, снятых видеорегистратором одного из водителей, видно как патрульный седан с включенными проблесковыми маячками едет по Красному проспекту, но на перекрестке с Орджоникидзе в него врезается белая иномарка. Судя по еще одному ролику, для того чтобы перевернуть машину на колеса потребовались усилия семерых спасателей.