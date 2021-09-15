В Новосибирске рабочего авиазавода осудили за убийство начальника

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве заместителя начальника цеха Новосибирского авиазавода им. Чкалова (филиал АО "Компания "Сухой"). Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима.

37-летнего мужчину обвинили в преступлении, совершенном 30 октября 2019 года на остановке общественного транспорта "Сад им. Дзержинского". По версии следствия, подсудимый дождался замначальника цеха на проходной завода, прошел за ним до остановки и там выстрелил ему в голову из самодельного огнестрельного оружия. Потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Вину в совершении преступления новосибирец так и не признал. Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, осужденный был подчиненным убитого. Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения. В законную силу приговор не вступил, у обвиняемого есть время на подачу апелляционной жалобы.