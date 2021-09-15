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15.09.2021 17:21
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске рабочего авиазавода осудили за убийство начальника

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве заместителя начальника цеха Новосибирского авиазавода им. Чкалова (филиал АО "Компания "Сухой"). Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима.

Подозреваемого в убийстве полицейского арестовали в Приамурье

37-летнего мужчину обвинили в преступлении, совершенном 30 октября 2019 года на остановке общественного транспорта "Сад им. Дзержинского". По версии следствия, подсудимый дождался замначальника цеха на проходной завода, прошел за ним до остановки и там выстрелил ему в голову из самодельного огнестрельного оружия. Потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Вину в совершении преступления новосибирец так и не признал. Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, осужденный был подчиненным убитого. Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения. В законную силу приговор не вступил, у обвиняемого есть время на подачу апелляционной жалобы.

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