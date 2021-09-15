В новосибирском микрорайоне "Ясный берег" появится остановка

Застройщик микрорайона "Ясный берег" выделил землю под строительство остановочного павильона. Это позволит окончательно решить транспортные проблемы местных жителей.

Еще недавно жителям микрорайона "Ясный берег" для того, чтобы добраться до правого берега требовалось доезжать до площади Карла Маркса и пересаживаться на другой транспорт. Это и долго, и дорого. Жителям, работающим на правом берегу, приходилось каждый день тратить около ста рублей на дорогу.

Недавно в мэрии Новосибирска на совещании с участием депутата Госдумы Виктора Игнатова придумали, как решить проблему жителей - маршрут №2, который ходит с вокзала "Новосибирск-Главный", продлили до микрорайона "Ясный берег". Были найдены перевозчики, маршрут пользуется популярностью у новосибирцев.

Теперь в микрорайоне "Ясный берег" нужна остановка. Сейчас необходимо провести экспертизу участка. Посмотреть нет ли там люков, не проходит ли теплотрасса. Также надо определить, как маршрутка будет разворачиваться, чтобы все было безопасно. После того, разработают проектно-сметную документацию, остановочный павильон установят. До конца октября в микрорайоне поставят временную остановку.