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15.09.2021 11:32
Рубрика: Власть

Во всех ЦРБ Новосибирской области появятся мобильные ФАПы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Все центральные районные больницы (ЦРБ) Новосибирской области будут иметь мобильные ФАПы. Об этом глава региона Андрей Травников сказал во время рабочей поездки в Каргатский и Убинский районы.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Ежегодно в области вводится в строй не менее 30 ФАПов. В частности, для каргатской больницы ФАП будет приобретен в 2022 году, а в этом - жителей отдаленных сел будут обслуживать мобильная бригада из Новосибирска или передвижные ФАПы соседнего Чулымского района. Соответствующее поручение губернатор дал минздраву области после обращения к нему совета ветеранов района. Также в планах 2022 года возвести по региональной программе ФАП в селе Первотроицк Кубанского сельсовета Каргатского района.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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В пресс-службе областного правительства отметили, что первичное звено здравоохранения активно развивается в районах области. Губернатор Андрей Травников ознакомился с работой детских поликлиник при каргатской и убинской ЦРБ. Медицинские учреждения отремонтировали в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

- Сегодня приоритет номер один для правительства области - здравоохранение. И на примере села Убинское мы в очередной раз убедились, что первичное звено медорганизаций активно развивается не только в Новосибирске, но и в районах области. В этом году мы также начали работу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая позволит жителям получать качественную помощь на всей территории региона. На 2022 год запланирован ремонт поликлиники для взрослых в Убинском. Будет продолжена программа строительства ФАПов и приобретения мобильных ФАПов, усовершенствования системы медицинского обслуживания населения районов, - рассказал Андрей Травников.

В Каргатском районе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году капитально отремонтировали детское поликлиническое отделение. Здесь организовали отдельный вход для детей с ОРВИ, кабинеты УЗИ и ЭКГ, кабинет детского стоматолога. Приобретены 182 единицы оборудования. На это из бюджета выделено шесть миллионов рублей.

Следующий этап - реконструкция Каргатской поликлиники для взрослых пациентов. Губернатор поручил министру здравоохранения Константину Хальзову рассмотреть возможность ремонта этого медучреждения.

В Убинском районе по нацпроекту выполнили капремонт детской поликлиники на сумму 6,8 миллиона рублей.

Кстати

Как сообщил губернатор Андрей Травников, как только позволит ситуация с пандемией COVID-19, в полном объеме будет возобновлена программа санаторно-курортного оздоровления ветеранов. Кроме того, будут продолжены программы строительства и приобретения служебного жилья для молодых специалистов и их семей, рассматривается возможность расширить перечень мер жилищной поддержки кадров.

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