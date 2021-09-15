Бастрыкин возбудил дело против ставропольского судьи

Судья Георгиевского городского суда Вадим Петров стал фигурантом уголовного дела о коррупции, которое возбудил лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, судью подозревают в получении одного миллиона рублей в качестве взятки.

- По данным следствия, в октябре 2020 года подозреваемый получил от адвоката обвиняемого в совершении, преступлений предусмотренных статьями 163 "Вымогательство" и 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе (преступной организации)", взятку в сумме один миллион рублей, за назначение мужчине менее длительного наказания, - говорится в сообщении ведомства.

Судью сразу после передачи денег задержали сотрудники Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Чтобы возбудить против мужчины уголовное дело, Следственному комитету пришлось дождаться согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.