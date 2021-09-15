В ковидном роддоме с начала пандемии появились на свет четыре двойни

В копилке медиков не один случай спасения беременных с 50-70-процентным поражением легких. Выхаживают и малышей. С начала пандемии здесь увидели свет четыре двойни. Как отмечают врачи, в третью волну значительно увеличились тяжелые случаи COVID-19 у беременных, опасные как для жизни женщины, так и для младенца. К счастью, дети чаще всего рождаются здоровыми.
- Основные осложнения у беременных с коронавирусом - не только пневмония, но и преждевременные роды, - говорит заместитель главного врача по родовспоможению Каспийской ЦГБ Эльнара Краморева. - При этом беременность мы стараемся максимально сохранить и пролонгировать.
Терапию применяют щадящую, чтобы не навредить. Пока будущая мама лежит под кислородом, ее состояние и состояние младенца в утробе находятся под постоянным мониторингом. Но когда речь идет о спасении жизни, врачи идут на преждевременные роды, в том числе при помощи кесарева сечения.