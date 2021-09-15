В ковидном роддоме с начала пандемии появились на свет четыре двойни

Более 220 успешных родов проведено за время работы ковидного роддома в Каспийской центральной городской больнице. Сюда направляют самые сложные случаи беременности в сочетании с COVID-19.

В ковидном роддоме врачи бьются за жизнь не только мамы, но и младенца. Фото: ekstaza / istock

В копилке медиков не один случай спасения беременных с 50-70-процентным поражением легких. Выхаживают и малышей. С начала пандемии здесь увидели свет четыре двойни. Как отмечают врачи, в третью волну значительно увеличились тяжелые случаи COVID-19 у беременных, опасные как для жизни женщины, так и для младенца. К счастью, дети чаще всего рождаются здоровыми.

- Основные осложнения у беременных с коронавирусом - не только пневмония, но и преждевременные роды, - говорит заместитель главного врача по родовспоможению Каспийской ЦГБ Эльнара Краморева. - При этом беременность мы стараемся максимально сохранить и пролонгировать.

Пока будущая мама лежит под ИВЛ, состояние ребенка в утробе находится под постоянным мониторингом

Терапию применяют щадящую, чтобы не навредить. Пока будущая мама лежит под кислородом, ее состояние и состояние младенца в утробе находятся под постоянным мониторингом. Но когда речь идет о спасении жизни, врачи идут на преждевременные роды, в том числе при помощи кесарева сечения.