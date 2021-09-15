В осетинской школе дети научились делать древние арфы скифов

Шестиклассница Сюзанна Шанаева в кабинете труда играет на реплике древнего музыкального инструмента, который называется далга-фандыр - он имеет гриф и слегка продолговатый корпус. Сюзанна выводит мелодию "хонга" - танец-приглашение. Звуки переливаются монотонно и удивительно непривычно для уха современного человека. Именно так они звучали в древности, когда люди еще не знали ни пороха, ни машин и поклонялись явлениям природы. И оттого еще более удивительно слышать эти звуки в классе обычной школы.
К Сюзанне присоединяется ее учитель Заур Демеев. Он играет на хъисын-фандыре, который имеет круглый корпус. Этот музыкальный инструмент появился больше двух тысяч лет назад и стал прадедушкой скрипки. Интересно, что по традиции играть на хъисын-фандыре могут только мужчины, ни в коем случае не женщины.
У Заура и Сюзанны слаженный дуэт, мелодия льется плавно, певуче, красиво.
В секции, которую ведет Заур, занимается больше 20 школьников. Родители с удовольствием отдают мастеру детей для обучения, потому что уметь своими руками сделать древний национальный инструмент, на котором играли еще предки осетин, - очень престижно. А заставить петь арфу или фандыр - тем более!
- Меня всегда привлекало и восхищало создание музыкальных инструментов, - рассказывает педагог. - И в то же время очень огорчало, что в Осетии почти не осталось мастеров, которые делают фындыры и арфы. В итоге это умение может оказаться утерянным навсегда и уйдет в небытие. Поэтому и начал учиться делать национальные музыкальные инструменты аланов. Первым моим наставником стал Сослан Моураов. Он был уже в преклонных годах и как-то признался: очень счастлив, что нашелся кто-то, кому он может передать свое мастерство. Я учился у него всего шесть месяцев - увы, потом он тяжело заболел и не смог справиться с недугом. Учитель был одним из последних мастеров национальных музыкальных инструментов в Осетии на тот момент. Трудно вообразить, какая бы это была катастрофа, если бы он никому не успел передать навыки!
После смерти Сослана Моураова Заур учился у другого мастера - Таймураза Бигаева, а постигать навыки игры на музыкальных инструментах отправился в творческую школу "Заря". А теперь все свои знания передает детям, которые ходят в его секцию. И если еще несколько лет назад в Осетии почти не было мастеров по изготовлению традиционных национальных инструментов, то теперь их более двух десятков, и даже шестиклассница Сюзанна Шанаева может сделать фандыр или арфу.
Она с увлечением показывает, как сделать корпус для фандыра, как прикрепить гриф и натянуть струны. Хотя девочке всего 11 лет, а работа в руках спорится, пусть и пока под наблюдением мастера - Заура.
В классе, где работает секция и проходит обучение, стоят несколько тисков, электрический лобзик и другие инструменты, а все остальное место занято партами. На стенах висят заготовки к фандырам - сушатся перед тем, как работа будет окончательно завершена.
Заур рассказывает, что все музыкальные инструменты изготавливаются с точным соблюдением древней технологии - то есть с помощью тех же методов и приемов, что и две тысячи лет назад. Но вот орудия - современные. Например, заготовка вырезается из дерева с помощью электролобзика, а не ручной пилы. Склеиваются части современным качественным клеем, а не раствором из рыбьей чешуи и суставов животных.
Крайне важно, из какого дерева изготавливаются фандыры. Оказывается, от этого зависит тональность звука, который будут из них извлекать. Заур обычно делает верхнюю часть корпуса из ели, а остальное - из клена. На создание одного инструмента уходит три недели.
- Важнейшим моментом является то, что под аккомпанемент фандыра надо петь, конечно, на осетинском языке, - поясняет корреспондентам "РГ" Заур. - Но для этого ведь требуется данный язык знать! А ведь далеко не все дети сейчас знают родной язык, даже если растут в осетинских семьях. В основном говорят на русском. И это моя цель - не забывать родной язык, петь на нем песни.
Для Северной Осетии постепенное увядание национального язы-ка - действительно одна из самых злободневных проблем. Среди молодежи все больше тех, кто практически не знает осетинского. Поэтому родители школьников, отдавая детей в секцию, где обучают навыкам создания древних арф и фандыров, хотят, чтобы малыши погрузились в культуру аланов, заговорили на национальном языке. Вот почему начинание Заура Демеева получило в обществе такую высокую оценку.
Недавно воспитанники Заура победили в престижном республиканском конкурсе "Иудзинад" (на русский язык переводится как "единство"). Они сыграли на инструментах, которые сами изготовили, и спели песни на национальном языке. В итоге жюри присудило им первое место и премию 50 тысяч рублей. Выигранные деньги (это достаточно большая по меркам региона сумма) Заур Демеев планирует потратить на обустройство своей мастерской и закупку нового оборудования.
Есть в классе у молодого учителя труда и еще один необычный музыкальный инструмент - фидицаг. Это большой рог, с помощью которого можно оповестить кого-то о событии и даже позвать в гости. В древности рог часто использовали во время боевых действий, поскольку его рев слышен на большом расстоянии. Да и сейчас жители горных районов республики, где не берет мобильный телефон, используют фидицаг.