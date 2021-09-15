В осетинской школе дети научились делать древние арфы скифов

Заур Демеев работает обычным преподавателем по труду в средней школе N 1 селения Тарское, что в десяти километрах от Владикавказа. Зауру всего 26 лет, но он уже известен не только землякам, но и во всей республике. Сначала научился сам, а потом организовал в школе мастерскую, где воссоздает древние фандыры и арфы - национальные музыкальные инструменты, из которых аланы и скифы извлекали звуки еще до того, как на Северном Кавказе появились первые государства.

Шестиклассница Сюзанна Шанаева в кабинете труда играет на реплике древнего музыкального инструмента, который называется далга-фандыр - он имеет гриф и слегка продолговатый корпус. Сюзанна выводит мелодию "хонга" - танец-приглашение. Звуки переливаются монотонно и удивительно непривычно для уха современного человека. Именно так они звучали в древности, когда люди еще не знали ни пороха, ни машин и поклонялись явлениям природы. И оттого еще более удивительно слышать эти звуки в классе обычной школы.

К Сюзанне присоединяется ее учитель Заур Демеев. Он играет на хъисын-фандыре, который имеет круглый корпус. Этот музыкальный инструмент появился больше двух тысяч лет назад и стал прадедушкой скрипки. Интересно, что по традиции играть на хъисын-фандыре могут только мужчины, ни в коем случае не женщины.

У Заура и Сюзанны слаженный дуэт, мелодия льется плавно, певуче, красиво.

В секции, которую ведет Заур, занимается больше 20 школьников. Родители с удовольствием отдают мастеру детей для обучения, потому что уметь своими руками сделать древний национальный инструмент, на котором играли еще предки осетин, - очень престижно. А заставить петь арфу или фандыр - тем более!

- Меня всегда привлекало и восхищало создание музыкальных инструментов, - рассказывает педагог. - И в то же время очень огорчало, что в Осетии почти не осталось мастеров, которые делают фындыры и арфы. В итоге это умение может оказаться утерянным навсегда и уйдет в небытие. Поэтому и начал учиться делать национальные музыкальные инструменты аланов. Первым моим наставником стал Сослан Моураов. Он был уже в преклонных годах и как-то признался: очень счастлив, что нашелся кто-то, кому он может передать свое мастерство. Я учился у него всего шесть месяцев - увы, потом он тяжело заболел и не смог справиться с недугом. Учитель был одним из последних мастеров национальных музыкальных инструментов в Осетии на тот момент. Трудно вообразить, какая бы это была катастрофа, если бы он никому не успел передать навыки!

На создание одного инструмента уходит три недели

После смерти Сослана Моураова Заур учился у другого мастера - Таймураза Бигаева, а постигать навыки игры на музыкальных инструментах отправился в творческую школу "Заря". А теперь все свои знания передает детям, которые ходят в его секцию. И если еще несколько лет назад в Осетии почти не было мастеров по изготовлению традиционных национальных инструментов, то теперь их более двух десятков, и даже шестиклассница Сюзанна Шанаева может сделать фандыр или арфу.

Она с увлечением показывает, как сделать корпус для фандыра, как прикрепить гриф и натянуть струны. Хотя девочке всего 11 лет, а работа в руках спорится, пусть и пока под наблюдением мастера - Заура.

В классе, где работает секция и проходит обучение, стоят несколько тисков, электрический лобзик и другие инструменты, а все остальное место занято партами. На стенах висят заготовки к фандырам - сушатся перед тем, как работа будет окончательно завершена.

Заур рассказывает, что все музыкальные инструменты изготавливаются с точным соблюдением древней технологии - то есть с помощью тех же методов и приемов, что и две тысячи лет назад. Но вот орудия - современные. Например, заготовка вырезается из дерева с помощью электролобзика, а не ручной пилы. Склеиваются части современным качественным клеем, а не раствором из рыбьей чешуи и суставов животных.

Крайне важно, из какого дерева изготавливаются фандыры. Оказывается, от этого зависит тональность звука, который будут из них извлекать. Заур обычно делает верхнюю часть корпуса из ели, а остальное - из клена. На создание одного инструмента уходит три недели.

- Важнейшим моментом является то, что под аккомпанемент фандыра надо петь, конечно, на осетинском языке, - поясняет корреспондентам "РГ" Заур. - Но для этого ведь требуется данный язык знать! А ведь далеко не все дети сейчас знают родной язык, даже если растут в осетинских семьях. В основном говорят на русском. И это моя цель - не забывать родной язык, петь на нем песни.

Недавно в Осетии почти не было мастеров по изготовлению древних инструментов, а теперь их более двух десятков, в том числе ученики сельской школы. Фото: Владимир Аносов/РГ

Для Северной Осетии постепенное увядание национального язы-ка - действительно одна из самых злободневных проблем. Среди молодежи все больше тех, кто практически не знает осетинского. Поэтому родители школьников, отдавая детей в секцию, где обучают навыкам создания древних арф и фандыров, хотят, чтобы малыши погрузились в культуру аланов, заговорили на национальном языке. Вот почему начинание Заура Демеева получило в обществе такую высокую оценку.

Музыка принесла победу

Недавно воспитанники Заура победили в престижном республиканском конкурсе "Иудзинад" (на русский язык переводится как "единство"). Они сыграли на инструментах, которые сами изготовили, и спели песни на национальном языке. В итоге жюри присудило им первое место и премию 50 тысяч рублей. Выигранные деньги (это достаточно большая по меркам региона сумма) Заур Демеев планирует потратить на обустройство своей мастерской и закупку нового оборудования.

Рог в помощь

Есть в классе у молодого учителя труда и еще один необычный музыкальный инструмент - фидицаг. Это большой рог, с помощью которого можно оповестить кого-то о событии и даже позвать в гости. В древности рог часто использовали во время боевых действий, поскольку его рев слышен на большом расстоянии. Да и сейчас жители горных районов республики, где не берет мобильный телефон, используют фидицаг.