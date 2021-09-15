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15.09.2021 09:37

О дворах и берегах

Глава Архангельска рассказал о благоустройстве города в этом году
Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 211(8562)
То, что Архангельск меняется, сложно не заметить: летом 2021-го в столице Поморья по нацпроекту были благоустроены еще шесть общественных территорий, подрядчик приступил к капитальному ремонту пяти. Одновременно муниципалитет за счет собственных средств приводит в порядок прибрежные зоны. Вместе с тем вопросов, касающихся благоустройства Архангельска, у журналистов всегда много. "Российская газета" задала их во время встречи с главой Архангельска Дмитрием Моревым.
Дмитрий Морев: В этом году впервые за 30 лет стартовала муниципальная программа по ремонту дворовых и межквартальных проездов. Фото: Пресс-служба администрации Архангельска Дмитрий Морев: В этом году впервые за 30 лет стартовала муниципальная программа по ремонту дворовых и межквартальных проездов. Фото: Пресс-служба администрации Архангельска
Дмитрий Морев: В этом году впервые за 30 лет стартовала муниципальная программа по ремонту дворовых и межквартальных проездов. Фото: Пресс-служба администрации Архангельска

Дмитрий Александрович, в этом году у города впервые появились серьезные средства на ремонт дорог в архангельских дворах, долгое время остававшихся "за скобками" благоустройства. Как ими распорядились?

Дмитрий Морев: В этом году впервые за 30 лет стартовала муниципальная программа по ремонту дворовых и межквартальных проездов (многие архангелогородцы просто разуверились в том, что их обращения по столь важной проблеме будут услышаны). На приведение в порядок внутридомовых проездов выделено 50 миллионов рублей - сделали уже 29, остались мелкие штрихи. Конечно, Архангельск требует больших сумм, хотя и эта для нас немалая. Проблема в том, что никто пока не оценивал с точностью, сколько всего нужно средств, чтобы привести в порядок все дворовые проезды.

Но ведь их можно было бы ремонтировать не только за счет бюджета...

Дмитрий Морев: Дело в том, что территории Архангельска изначально были не очень правильно отмежованы (если сравнивать с другими городами). Межевание сделано "под цоколь", то есть нет дворовых территорий, закрепленных за управляющими компаниями, ТСЖ.

Это исключительный случай, потому что даже в соседних городах нашего региона межевание проведено более грамотно - от границы до границы, то есть четко определено, где заканчивается один двор, а где начинается другой. Сегодня перемежевать все эти территории (за каждой из которых, кстати, идет перераспределение земельного налога) очень тяжело. С одной стороны, управляющие компании и ТСЖ ждут, что мэрия придет и все сделает. С другой стороны, такого рода межевание юридически облегчает городу задачу выделять средства и заниматься асфальтированием дворовых территорий.

Конечно, если говорить о благоустройстве дворов - его надо проводить комплексно. Но сплошное благоустройство требует проектирования с учетом сетевых коммуникаций, а также длительных согласований. Учитывая сегодняшнее печальное состояние многих внутридворовых проездов, мы пока выбрали более простой и быстрый путь - ремонт дорог.

Кстати, стоило только начать работы в этом году, как в наш адрес от горожан стало поступать еще больше просьб о ремонте дворов. В следующем году эту программу мы продолжим. Если в 2022-м заработает закон о статусе Архангельска как административного центра, я надеюсь, мы сможем получить дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей: из них реально было бы выделить дополнительные средства на ремонт дорог во дворах.

Дмитрий Александрович, не менее популярное место отдыха северян - берег реки. Город тянется на десятки километров вдоль Северной Двины. А прибрежных зон, где люди могли бы отдохнуть, не так много.

Дмитрий Морев: В этом году мы организовали расчистку "пляжа" у Майского парка. Ранее здесь располагалась точка приема сплавного леса. Он тонул, оставался на берегу, были конструкции причального типа. Долгое время причал не используется, а крупный мусор так и оставался лежать. Теперь он убран, и будем решать, что делать с прибрежной зоной дальше. Полоса узкая, зимой покрывается льдом, поэтому о каких-то стационарных объектах благоустройства не идет речи. Для укрепления берега планируем использовать габион. Это плетеная металлическая решетка, которая заполняется камнями: практично и красиво. Конечно, планируем также заполнить линию свежим песком.

Второй прибрежный проект - пляжная линия между "Прагой" и железнодорожным мостом. Там ранее убрали сорный ивняк. А сейчас ищем удачные варианты временных конструкций. Это раскатные деревянные дорожки, шезлонги, "грибки". Если удастся технологически, то поставим и душевые. Для купания наша река непригодна, но отдыхать на берегу, загорать, играть в волейбол можно. Душ был бы очень кстати.

По оценкам экспертов, полная реконструкция набережнаой Северной Двины с берегоукреплением оценивается в сумму более миллиарда рублей. Для бюджета города это нереальная сумма. Но что-то можно сделать уже сейчас?

Дмитрий Морев: Набережную Северной Двины архангелогородцы очень любят, но пока нет возможности для ее полной реконструкции, при этом профилактические мероприятия проводим. В этом году 120 плит меняем, выравниваем. Подровняем и лестницу в районе Петровского парка, где бетонные ступени уже стоят под 30 градусов. Будем пескоструить от граффити, установим мобильные туалеты приличного вида. Пусть лето у нас и короткое, но жители ценят каждый день хорошей погоды и возможности для отдыха у реки. Поэтому и занимаемся развитием прибрежных территорий.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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