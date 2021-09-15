Как изменилось оказание медпомощи в Ленобласти с введением ПЦР-тестов

Новости

ФАС и ФНС проверят цены на строительных рынках 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
Предпродажи "Дюны" побили рекорд 17:22
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября 17:13
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов 17:10
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж 17:09
"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии" 16:51
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 16:45
Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале 16:40
Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране 16:14
В США потребовали начать сближение с Россией 16:10
Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 16:14
Рубрика: Общество

Как изменилось оказание медпомощи в Ленобласти с введением ПЦР-тестов

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 210(8561)
В Ленинградской области начали действовать новые правила оказания плановой медицинской помощи. Теперь, чтобы попасть на прием к врачу, пациенты, которые не вакцинировались от коронавируса, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до визита в медучреждение.
Фото: Istock
В Петербурге беременных женщин начали прививать от коронавируса

Как сообщили "РГ" в правительстве Ленобласти, новые правила касаются в первую очередь пациентов, которых направляют на плановые операции. При госпитализации граждане собирают документы, что оперативное вмешательство им не противопоказано, берут заключение у терапевта или, например, у кардиолога. Вот к этому пакету документов им теперь надо прикладывать и "чистый" ПЦР-тест или же сертификат о прохождении вакцинации. Также принимаются справки от медучреждений, подтверждающие, что пациент менее чем полгода назад перенес коронавирус.

Если COVID-19 в анамнезе не было, но вакцинация невозможна по медицинским показаниям, такого пациента тоже примут в больницу, но при условии, что он предоставит заключение иммунологической комиссии о медотводе. Беременным пациенткам, которые госпитализируются в роддом, справки собирать тоже не нужно. Остальную медицинскую помощь они также могут получать без сертификатов и ПЦР-тестов, предъявляя документ из женской консультации, подтверждающий факт беременности.

Такие требования распространяются не только на больницы, но и на всю медпомощь в регионе. То есть если пациент начинает посещать дневной стационар, то перед началом курса лечения он предоставляет какой-нибудь "антиковидный" документ.

Справки нужны и тем, кто сейчас проходит медосмотр перед осенним призывом в армию. Но, например, профессиональные медосмотры проводятся без справок. То есть желающий оформить санитарную книжку ПЦР-тест может не сдавать.

Справка нужна при плановой помощи. С острой болью примут и без нее

В поликлиниках справки необходимы при обращении за плановой медпомощью. Здесь лучше всего понять систему на примере стоматологии: если у пациента острая боль, то ему имеет смысл немедленно идти к врачу, никаких справок ему собирать не надо. В то же время, если пациента ничего не беспокоит и он просто раз в полгода посещает доктора с профилактической целью, то ему нужно при следующем визите взять с собой документы. Соответственно, если гражданина с подозрительными болями в сердце терапевт срочно направляет к кардиологу, то справки не нужны. Но если тот же кардиолог рекомендует после осмотра через две недели прийти к нему на прием для отслеживания динамики, то документы понадобятся.

Примечательно, что требования об "антиковидных" документах касаются не только медпомощи по ОМС. В хозрасчетных отделениях поликлиник Ленобласти справки также потребуются. Более того, нужны они будут и при обращении в частные клиники.

Правда, пока об этом новшестве знают не все. Под видом пациентки корреспондент "РГ" обратилась в две частные стоматологии в Мурино и Кудрово с просьбой записаться на плановый прием. В обеих клиниках выразили готовность принять автора этих строк, вопросы о вакцинации или перенесенном заболевании никто не задавал.

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно привиться от гриппа
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов
Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта