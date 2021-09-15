Как изменилось оказание медпомощи в Ленобласти с введением ПЦР-тестов

Как сообщили "РГ" в правительстве Ленобласти, новые правила касаются в первую очередь пациентов, которых направляют на плановые операции. При госпитализации граждане собирают документы, что оперативное вмешательство им не противопоказано, берут заключение у терапевта или, например, у кардиолога. Вот к этому пакету документов им теперь надо прикладывать и "чистый" ПЦР-тест или же сертификат о прохождении вакцинации. Также принимаются справки от медучреждений, подтверждающие, что пациент менее чем полгода назад перенес коронавирус.

Если COVID-19 в анамнезе не было, но вакцинация невозможна по медицинским показаниям, такого пациента тоже примут в больницу, но при условии, что он предоставит заключение иммунологической комиссии о медотводе. Беременным пациенткам, которые госпитализируются в роддом, справки собирать тоже не нужно. Остальную медицинскую помощь они также могут получать без сертификатов и ПЦР-тестов, предъявляя документ из женской консультации, подтверждающий факт беременности.

Такие требования распространяются не только на больницы, но и на всю медпомощь в регионе. То есть если пациент начинает посещать дневной стационар, то перед началом курса лечения он предоставляет какой-нибудь "антиковидный" документ.

Справки нужны и тем, кто сейчас проходит медосмотр перед осенним призывом в армию. Но, например, профессиональные медосмотры проводятся без справок. То есть желающий оформить санитарную книжку ПЦР-тест может не сдавать.

Справка нужна при плановой помощи. С острой болью примут и без нее

В поликлиниках справки необходимы при обращении за плановой медпомощью. Здесь лучше всего понять систему на примере стоматологии: если у пациента острая боль, то ему имеет смысл немедленно идти к врачу, никаких справок ему собирать не надо. В то же время, если пациента ничего не беспокоит и он просто раз в полгода посещает доктора с профилактической целью, то ему нужно при следующем визите взять с собой документы. Соответственно, если гражданина с подозрительными болями в сердце терапевт срочно направляет к кардиологу, то справки не нужны. Но если тот же кардиолог рекомендует после осмотра через две недели прийти к нему на прием для отслеживания динамики, то документы понадобятся.

Примечательно, что требования об "антиковидных" документах касаются не только медпомощи по ОМС. В хозрасчетных отделениях поликлиник Ленобласти справки также потребуются. Более того, нужны они будут и при обращении в частные клиники.

Правда, пока об этом новшестве знают не все. Под видом пациентки корреспондент "РГ" обратилась в две частные стоматологии в Мурино и Кудрово с просьбой записаться на плановый прием. В обеих клиниках выразили готовность принять автора этих строк, вопросы о вакцинации или перенесенном заболевании никто не задавал.