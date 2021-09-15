Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств

Каждая женщина мечтает о счастье. И это совершенно не зависит от возраста. Всегда хочется оставаться нужной, любимой, иметь рядом надежное мужское плечо. Но иногда на этих слабостях разыгрываются бессовестные аферы.

Настоящий "полковник"

Жительница Усть-Вымского района Республики Коми Анна на одном из сайтов познакомилась с иностранцем. Англичанином Эндрю Джорджем. Был настоящим англичанином. На момент знакомства женщина была несвободна, поэтому развивать общение не стала.

Но так получилось, что через несколько месяцев 63-летняя Анна осталась в одиночестве. И надо же такому случиться, что Эндрю Джордж все еще был в поиске единственной и неповторимой. Женщина с головой ушла в закрутившийся роман.

Но тут у Эндрю случилась трагедия. В Великобритании в автомобильной катастрофе разбился родственник. Срочно надо лететь в Лондон. А денег, как на грех, нет. Необходимо всего 500 долларов.

Конечно, влюбленная Анна не могла оставить знакомого в беде. Она быстренько одолжила у знакомых деньги и побежала отправлять доллары на счет. Надо отдать должное бдительным сотрудникам банка: они насторожились и стали уговаривать клиентку не делать этого. Однако она стояла на своем. Тогда поставили в известность полицию. Так и выплыла вся эта история на поверхность. Анне открыли глаза на Эндрю Джорджа, который, по сути, оказался мошенником. Возбудили уголовное дело и в ходе следствия выяснили, что доллары надо было перевести на счет в Нигерии. Получатель неизвестен.

В подобную историю попала и 70-летняя жительница Сыктывкара Елена. Она тоже познакомилась с военным, который служил в Сирии. Сообщила о своем возрасте, но его это не смутило. В какой-то из дней друг по видео показал Елене сейф, в котором он хранит свои сбережения. Так вот, сейф нужно переправить в Россию, он его заберет, когда в скором времени прилетит сам. Груз решили отправить в виде посылки.

Чуть позже с ней связались из компании-перевозчика и сообщили, что если не будет уплачена пошлина, то сейф вскроют и деньги заберут. Елена срочно пишет другу, тот просит оплатить и обещает: все компенсирует. И женщина отправляет по указанным реквизитам 334 тысячи рублей. Еще один платеж в 366 тысяч сделать не успела. Сотрудники банка догадались, что это мошенничество. Жертва обманщика обратилась в полицию. При этом ее друг-военный и "представители транспортной компании" были все это время на связи и просили никому ни о чем не рассказывать.

Ставки повышаются

Еще одна дама в возрасте из Ухты - Мария - умудрилась перечислить новому романтическому знакомому 1,6 миллиона рублей. Все также началось с соцсетей. Пенсионерка души не чаяла в своем возлюбленном, строила планы. А он оказался человеком с материальными проблемами. Целый год ухтинка переводила ему деньги, набирая для этого кредиты.

О своем романе Мария рассказала знакомой, а та - родственнику женщины. Именно он прекратил общение, заблокировал все аккаунты и мессенджеры. Возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество. Но удастся ли найти афериста, непонятно. Мессенджер принадлежит гражданину США, а деньги женщина переводила на счет в Турции.

Ольга, 63-летняя жительница Карелии, не пожалела для иностранного возлюбленного-военного уже более двух миллионов рублей. В ходе переписки он попросил денег - якобы дочь осталась без стипендии. А он не может ей отправить деньги, так как служит в горячей точке. Ну, конечно, Ольга тут же согласилась помочь. Залезла в долги, взяла кредит в банке. После того как отправила средства, "военный" перестал выходить на связь.

Почему?

Такие примеры можно найти практически в каждом городе. Женщины, вырастив детей и оставшись в одиночестве, начинают искать вторую половину в соцсетях, на сайтах знакомств. Особенно доверяют якобы иностранным кавалерам. Почему же мошенники чаще обманывают женщин-пенсионерок?

- Сказывается возраст - чувство внимания может быть притуплено, - уверен заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ доктор психологических наук профессор Александр Тхостов. - Женщины чаще посещают и семинары для повышения самооценки. Они более доверчивы и внушаемы, с неустроенной личной жизнью. Мужчины этим пользуются.

Представительницы прекрасного пола безоговорочно верят своим собеседникам, а последние используют их привязанности, настроения, предпочтения. Например, женщина активно откликается на информацию о бездомных животных, значит, нужно продвигать эту тему, или часто пишет о больных детях, жалеет их. Есть еще возможность для манипуляции.

Ну а то что женщины с особым пиететом относятся к военным, полицейским, врачам, спасающим жизни других людей, известно и так. Вот отсюда мошенники и черпают профессии для своих вымышленных персонажей. Конечно, никакие это не Эндрю, а обычные брачные аферисты, которые общаются с помощью телефонного или компьютерного переводчика. Предстать в образе иностранного военного в горячей точке - беспроигрышный вариант.

Что делать?

В России уже появились эксперты-психологи, которые изучают подобные истории. Они готовы поделиться советами, которые стоит обязательно помнить при общении с потенциальными кавалерами.

Первое. Не верьте безоговорочно. Практически невозможно испытывать к человеку сильные чувства, основываясь на примитивной шаблонной переписке. Особенно если она ведется на иностранном языке, на котором вы мало что понимаете.

Второе. Получив письмо, в котором автор пишет о себе как о романтике без вредных привычек и сетует, что никак не может найти свою единственную с такими же бездонными глазами, как у вас, сразу же проверьте его на антиплагиат. Как правило, у мошенников нет времени сочинять откровения каждой женщине отдельно, они пользуются шаблонами, иногда что-то меняя.

Третье. Если мужчина общается с вами только по переписке, предложите поговорить в скайпе, чтобы хотя бы увидеть друг друга. Тогда он или просто исчезнет, или все же появится, но вы будете удивлены, заметив значительную разницу между реальным мужчиной и фотографией на аватарке в соцсети.

Четвертое. Будьте особенно внимательны, когда жених начинает просить денег. Например, чтобы купить билет (почему-то именно сейчас поиздержался) или оплатить операцию. А кто побогаче, тот может даже забыть шифр собственного сейфа. Спросите его паспортные данные и пообещайте сразу же купить ему билет. Скорее всего, жениха больше не услышите.

Пятое. Ни в коем случае не соглашайтесь отправлять СМС-сообщение на короткий номер. Можете лишиться всех своих сбережений. Это традиционная мошенническая уловка.

Шестое. Обязательно проверьте своего знакомого в рейтингах аферистов - "черные списки женихов" уже есть в Сети. И помните, что мошенничество на сайтах знакомств - это настоящий бизнес. Здесь действуют как в одиночку, так и группами. Новая женская анкета тут же попадает в разработку. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Если романтический жених, ищущий свою вторую половину, сводит в конце концов разговор к деньгам - значит, он аферист.