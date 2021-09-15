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15.09.2021 10:46
Рубрика: Экономика

Названы регионы с самой низкой неформальной занятостью населения

Текст: Вера Черенева
Число россиян, работающих в теневом секторе экономики, достигло 20 процентов от всех граждан трудоспособного возраста. Во втором квартале 2021 года количество неформально занятых выросло на полтора миллиона человек. К такому выводу в своем исследовании пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По оценкам исследователей, в теневом секторе чаще всего работают репетиторы, няни, повара, строители, ремонтники, в общем, все категории граждан, которые зарабатывают самостоятельно, но при этом не регистрируются в качестве ИП и самозанятых. Под эту же категорию попадают и те, кто работает на официально оформленные компании или ИП, но без договора.

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Исследование показало, что самые низкие показатели неформальной занятости наблюдались в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой. В частности, меньше всего "теневиков" на Чукотке (3,9 процента) и в Ненецком автономном округе (5,3 процента). Низкий уровень неформальной занятости регистрируется на Ямале (8,1 процент) и в ХМАО (8,3 процента). Это объясняется особенностями экономики регионов - в субъектах заметно присутствие крупного бизнеса, низкая безработица, а также высокий уровень господдержки. В частности, регионы живут в условиях северного завоза, торговля в отдаленных населенных пунктах ведется зачастую в магазинах потребкооперации, что не оставляет места для неформального сектора в торговле. Также в регионах субсидируются традиционные отрасли, которыми занимаются коренные малочисленные народы Севера, соответственно, у людей нет стимула уходить в теневую сферу экономики.

Также низкий уровень теневой занятости фиксируется в мегаполисах. Например, в Москве этот показатель составляет 6,4 процента, в Петербурге - 8,9 процента. Аналитики полагают, что причина в низкой безработице и высокой стоимости рабочих рук - специалисты просто не соглашаются работать без социального пакета.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Относительно немного теневиков в регионах с развитой промышленностью: в Мурманской области в неформальной занятости задействованы 6,7 процента населения, в Калужской - 13,2 процента. К числу регионов с низким уровнем теневой занятости относится и Республика Коми, в регионе этот показатель составляет 13,2 процента. Здесь ситуация следующая: в муниципалитетах с развитой промышленностью теневая занятость сведена к минимуму за счет хорошего предложения от работодателей в лице крупных компаний с объемным соцпакетом. Часть муниципалитетов Коми являются депрессивными, и люди оттуда уезжают. Уровень жизни населения там довольно скромный, что является серьезным сдерживающим фактором при развитии сферы услуг, в том числе и в неформальном секторе.

Больше всего неформальная занятость распространена на юге страны и на Кавказе, считают аналитики. Так, в Ингушетии этот показатель составляет 53,1 процента, в Чечне - 52,1, в Кабардино-Балкарии - 49,5, в Крыму - 39,3, в Астраханской области - 38,1 процента.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми СЗФО Санкт-Петербург ДФО Чукотский АО

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