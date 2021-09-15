Консул Финляндии в Петрозаводске стал делать карельские инструменты

Консул Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Йоханнес Пукки собственными руками изготавливает народный карельский инструмент - кантеле. С помощью пилы, рубанка и стамески он уже сделал детали "в размер" по уникальным чертежам.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики. Работает Йоханнес Пукки под руководством мастера по изготовлению музыкальных инструментов ансамбля "Кантеле" Андрея Смолина. Два года назад консул посетил Дом Кантеле и это так его воодушевило, тем более что кантеле - это и финский народный инструмент, что он решил сам сделать пятиструнное кантеле.

И дело движется успешно. Детали частично склеены. Теперь нужно натянуть струны.

Директор ансамбля "Кантеле" Наталья Львова отметила, что кантеле - один из символов Карелии, чьи традиции и культуру на протяжении многих лет сохраняет и популяризирует творческий коллектив. И здесь верят, что Йоханнес Пукки не только сам сделает музыкальный инструмент, но и, возможно, научится играть на нем.