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15.09.2021 23:37
Рубрика: Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в Пулково

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Самолет из Анталии, который совершил аварийную посадку в Петербурге, попал в стаю птиц, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя

По предварительным данным, птицы оказались на пути лайнера при заходе на посадку. Это привело к неисправности двигателя.

Напомним, самолет, несмотря на это обстоятельство, совершил благополучную посадку. На борту находилось 95 пассажиров и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал.

Сейчас по факту ЧП проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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