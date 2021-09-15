Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в Пулково

Самолет из Анталии, который совершил аварийную посадку в Петербурге, попал в стаю птиц, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

По предварительным данным, птицы оказались на пути лайнера при заходе на посадку. Это привело к неисправности двигателя.

Напомним, самолет, несмотря на это обстоятельство, совершил благополучную посадку. На борту находилось 95 пассажиров и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал.

Сейчас по факту ЧП проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.