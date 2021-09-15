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15.09.2021 15:35

Петербургские учреждения культуры вошли в программу "Пушкинская карта"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 210(8561)
Более шестидесяти учреждений культуры Северной столицы технически уже включились в работу по федеральной программе "Пушкинская карта", стартовавшей 1 сентября. Проект позволяет подросткам и молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно приобретать билеты в театры, музеи, на выставки за государственный счет.

Номинал карты ограничен. В этом году каждый молодой человек сможет потратить три тысячи государственных денег на театры и музеи - не только в Петербурге, но и по всей России. В следующем году сумму предполагается увеличить до пяти тысяч рублей.

Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий

- Можно скачать мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и приступить к выбору мероприятий из афиши "Пушкинской карты". Наш город представлен в программе ведущими театрами, музеями, концертными залами и выставочными пространствами. Вместе мы выбрали самые интересные события и постоянно будем добавлять новые, - отметил Константин Сухенко, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга.

К программе "Пушкинская карта" подключаются государственные учреждения как федерального подчинения, так и регионального. Есть и частные учреждения.

Уже сейчас список участников велик. Среди них Мариинский, Михайловский и Александринский театры, БДТ имени Г. А. Товстоногова, "Балтийский дом", Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники "Павловск", "Петергоф", "Гатчина".

- Мы считаем, что идея такой карты - очень правильная. Это дополнительный стимул нашей молодежи посещать учреждения культуры. И, что скрывать, многим просто не хватает финансов на то, чтобы пойти в театр, особенно это касается подростковой аудитории. Ребята постарше уже могут работать и позволить себе поход в музей или театр, не прося денег у родителей. Скажем, в наш театр билет в среднем стоит тысячу рублей. Значит, сходить можно три раза. Мы не могли пройти мимо такого замечательного проекта. Он расширит круг зрителей и даст возможность чаще посещать спектакли тем, кто не мог этого сделать по финансовым причинам. У нас очень большая молодежная аудитория, - уточнил Алексей Селуков, заместитель директора по работе со зрителями Театра комедии имени Н.П. Акимова.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Продажа "Пушкинской карты" - мошенничество

- У нас практически весь репертуар рассчитан на молодежь, так что мы в программу вступили с большим энтузиазмом. Что касается технического обеспечения, то особых сложностей у нас не возникло, - отметила Медея Аркания, директор-распорядитель музыкального театра "Карамболь".

- Мы в стадии завершения подключения к программе. Дело в том, что сейчас театр закрыт, все в отпусках, сезон откроется 15 сентября, и к этой дате все будет сделано. Театр - детский. Заявлять в программу "Пушкинская карта" мы будем не все спектакли. Представления для самых маленьких вряд ли подойдут подросткам и молодежи, - сказала Виктория Вишневская, заведующая педагогической частью детского музыкального театра "Зазеркалье".

Во всех театрах считают, что важным плюсом будет то, что по карте можно будет ходить всем классом. То есть будет возможность увидеть воплощение на сцене произведений, которые проходят по школьной программе.

Аналогичные ответы "РГ" услышала от представителей музеев.

- Мы рады, что получили возможность активнее привлекать молодежь. Начали с включения выставок, но планируем включить и посещение музеев, концертных программ, - пояснил Игорь Стахеев, начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам ГМП "Исаакиевский собор".

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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