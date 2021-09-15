С 5 по 8 октября в Петербурге пройдет X Международный газовый форум

Петербургскому международному газовому форуму (ПМГФ) исполняется десять лет. За это время он стал одной из ведущих мировых площадок для решения актуальных вопросов нефтегазового сектора и демонстрации его достижений. ПМГФ входит в тройку самых масштабных международных конгрессно-выставочных мероприятий отрасли из тех, что проводятся ежегодно. Благодаря этому событию Петербург оказался в числе центров глобальной энергетической повестки. Так, в 2019 году форум посетили свыше 30 тысяч специалистов отрасли - руководителей бизнес-структур, представителей профессионального сообщества, органов власти и науки.

В октябре Северная столица будет принимать юбилейный - десятый - Международный газовый форум. С 2014 года ПМГФ неизменно проводится в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". О становлении, настоящем и будущем крупнейшего отраслевого мероприятия "Российской газете" рассказал генеральный директор компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков.

Сергей Георгиевич, каким был путь от первого форума до получения им статуса одного из мировых лидеров индустрии встреч в нефтегазовом секторе?

Сергей Воронков: Безусловно, ПМГФ очень вырос за эти годы. В 2011 году все начиналось с выставки "РОС-ГАЗ-ЭКСПО" и экспозиции, приуроченной к 100-летию первого газового фонаря в России и посвященной газораспределению в нашей стране. В рамках выставочной части форума демонстрировалась соответствующая техника - котлы, горелки, трубы низкого давления.

Но далее мы стали реализовывать разработанную концепцию форума и расширять его тематику. Начали выносить на обсуждение актуальные вопросы российской газовой отрасли - от добычи и транспортировки до генерации энергии. По-настоящему глобальным форум стал, когда в его программе появились темы, волнующие весь мир: газомоторное топливо, сжиженный природный газ и многие другие.

Первое пленарное заседание с участием глав крупнейших энергетических корпораций, в том числе руководителя Газпрома Алексея Миллера, состоялось на ПМГФ в 2013 году. С тех пор такие статусные встречи проходят на каждом форуме. Большинство мероприятий деловой программы сопровождается переводом на основные языки мира.

Выставочные площади увеличились с первоначальных семи тысяч до 30 тысяч квадратных метров. Кстати, становление ПМГФ наглядно показывает развитие раздела импортозамещения. Сначала этой важной теме был посвящен лишь один стенд, а сегодня это крупнейшая экспозиция, на которой демонстрируются сотни видов передового отечественного оборудования. По признанию экспертов, она может претендовать на звание одной из лучших российских выставок в области промышленных высоких технологий. В результате сегодня мы говорим уже не просто об импортозамещении, а о технологическом развитии в отечественном газовом секторе. Российское оборудование ни в чем не уступает зарубежному, а по некоторым параметрам - таким, как возможность использования на Крайнем Севере, безопасность трубопроводов - даже его превосходит.

Какое место сегодня занимает ПМГФ на международном конгрессно-выставочном рынке?

Сергей Воронков: За рубежом проводится несколько десятков мероприятий, ориентированных на представление оборудования для газовой отрасли. В них участвовал и Газпром как инвестор и байер, но Россия не могла задавать там свою повестку. Стране, которая является мировым лидером по запасам, добыче и поставкам газа, нужна была собственная авторитетная площадка. Поэтому мы поставили задачу сделать Газовый форум в Петербурге центром притяжения бизнеса и профессионального сообщества со всего мира. В итоге в 2019 году ПМГФ собрал более пяти тысяч делегатов из 55 стран. Несмотря на санкции, зарубежные партнеры проявляют большой интерес к нашему форуму.

Сегодня в мире проводится несколько крупных и международных ротируемых форумов по нефтегазовой тематике. Во многом благодаря авторитету и известности ПМГФ они стали приходить в Россию и ее Северную столицу. В 2022 году в Петербурге состоится Мировой энергетический конгресс, а в 2023-м - Международная конференция по сжиженному газу LNG 2023.

Как уже отмечалось, Петербургский газовый форум входит в тройку крупнейших ежегодных деловых событий отрасли и в пятерку крупнейших в целом. У него несколько соорганизаторов, проводится более 80 мероприятий деловой программы - круглых столов, конференций, на которых обсуждаются как глобальные, так и более узкие вопросы.

За десять лет мировая энергетическая повестка очень изменилась - в частности, в ней появилась декарбонизация, призванная сократить выбросы углекислого газа. И споры о будущем энергетики не утихают. Как это влияет на программу ПМГФ?

Сергей Воронков: Безусловно, мы включаем в нее все самые актуальные вопросы мировой энергетической повестки. Устраиваем так называемый батл между теми, кто выступает за возобновляемые источники энергии, и сторонниками ископаемого топлива. Это действительно очень интересная тема. Альтернативы нефти и газу будут появляться, но их надо обсуждать вместе с развитием технологий. К примеру, можно долго говорить о водороде, но пока не решены технологические вопросы его производства, хранения и транспортировки, до практического применения дело дойдет не скоро. А с газом все уже отработано, и запасы его еще велики. Но обсуждать альтернативные источники энергии на форуме мы, безусловно, будем, поскольку это тренд, а мы следим за трендами.

Какие еще темы станут ключевыми на предстоящем юбилейном форуме?

Сергей Воронков: Как и прежде, будет охвачен весь диапазон вопросов газовой отрасли: рынок СПГ, газомоторное топливо, проблемы добычи, переработки, доставки и потребления. Сейчас в нашей стране реализуется дополнительная программа газификации - она также найдет отражение в программе форума. Помимо декарбонизации, будут подниматься вопросы цифровизации, автоматизации, газохимии и многие другие темы - всего порядка двадцати направлений.

Несмотря на перемены в повестке и названиях мероприятий, проблематика отрасли на ПМГФ всегда рассматривается со всех точек зрения - экономической, научной, кадровой и так далее. По традиции в рамках форума проходит Молодежный день - надо смотреть в будущее.

Сколько участников ожидается на десятом форуме? Повлияла ли на интерес к нему пандемия?

Сергей Воронков: Все выставочные площади "Экспофорума" будут заполнены - это говорит о том, что представители отрасли ждали наш форум. В прошлом году из-за пандемии он не проходил, состоялась лишь серия онлайн-проектов в поддержку ПМГФ. Мы сознательно не стали проводить форум в дистанционном формате, поскольку для профессионалов отрасли очень важно живое общение.

Ограничения, связанные с COVID-19, еще сохраняются, поэтому радует сам факт, что наш юбилейный форум состоится. Конечно, на нем не будет такого количества иностранных участников, как в 2019 году: многие границы еще закрыты. Тем не менее в Петербург приедут представители 30 стран. Всего зарегистрировались порядка 3,5 тысячи участников. В целом мы ожидаем около четырех тысяч посетителей ежедневно и порядка 16-20 тысяч - за все форумные дни. Это хороший показатель.

"Экспофорум" по праву считается одной из самых безопасных площадок страны в условиях пандемии. Как удалось этого достичь? Какие меры предосторожности будут действовать на предстоящем форуме?

Сергей Воронков: Действительно, мы уделяем большое внимание безопасности участников и гостей наших мероприятий. Успешность этих усилий показал Петербургский международный экономический форум, который прошел на нашей площадке в июне.

Мы модифицировали "Экспофорум" для максимально эффективной работы в условиях пандемии. Согласно действующим правилам, участникам предстоящего форума необходимо предоставить отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 либо документы о вакцинации или перенесенном заболевании. Разумеется, будут действовать уже привычные меры безопасности, в том числе масочный режим. "Экспофорум" уже летом прошлого года был полностью переоборудован согласно новым постпандемическим стандартам безопасности. Конгрессно-выставочный комплекс оснащен тепловизорами, которые в потоке измеряют температуру у посетителей, установлены санитайзеры, введены усиленные регламенты по уборке помещений, просчитывается логистика - разводятся потоки людей, в воздуховодах работают обеззараживающие установки.

В большинстве основных сессий иностранные спикеры примут участие в формате онлайн. Очень важно, что они находят возможность присоединиться к нашему диалогу, и "Экспофорум" идет им навстречу. Мы вкладываем средства в технологии и оборудование, чтобы сделать форум максимально интересным для его участников. Экономия на этом не входит в концепцию развития нашего проекта.

Каким вам видится будущее Петербургского международного газового форума?

Сергей Воронков: ПМГФ заканчивает десятилетие с очень хорошими активами: во многом благодаря ему Россия теперь сама задает повестку дня в важнейшей отрасли. Поэтому сейчас мы готовы переходить на новый уровень. Одна из задач - получить право на проведение Мирового газового конгресса, который проходит раз в четыре года в разных странах.

Все эти усилия направлены на то, чтобы Россия не просто поставляла миру газ, а стала международным центром отраслевых компетенций в науке, технологиях, безопасности, экологии и других аспектах. Результаты форумов измеряются не только в заключенных сделках. Приведу пример: в свое время Сингапур столкнулся с нехваткой пресной воды. И первое, что он сделал, - запустил мировой форум по вопросам опреснения. В итоге небольшое государство сегодня считается глобальным центром по этой тематике, туда едут специалисты, ученые, инвесторы со всего мира.

ПМГФ способен стать такой же точкой сборки, которая сделает нашу страну безусловным лидером газовой отрасли.

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