В НАО сняли ограничения работы кафе и ресторанов

В Ненецком автономном округе сняли часть ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, принято решение возобновить работу детских игровых комнат, а также снять ограничения, касающиеся времени работы кафе, баров и ресторанов (до этого организации общественного питания закрывались в округе с 00.00 до 8.00). Решения оперативного штаба НАО по профилактике новой коронавирусной инфекции вступят в силу после опубликования новой редакции постановления.

Тем временем по информации пресс-службы администрации округа, за прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2 110 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1 963 человека. В Ненецком автономном округе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим.