В Петербурге младенец умер из-за забытой в легком иглы

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи со смертью полуторамесячного мальчика. По предварительным данным, ребенку делали операцию и в его легком хирурги забыли часть иглы.

Как сообщают в СК по Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фрагмент иглы находился в левой плевральной полости, острие повредило легкое, смерть ребенка наступила от потери крови.

Сейчас в медицинском учреждении работают следователи, они изымают документы, касающиеся лечения ребенка, общаются с медработниками, назначены судмедэкспертизы.

Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.