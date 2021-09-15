В Петербурге создали "добромобиль" для инвалидов и пенсионеров

В Петербурге работает "ЛенДобромобиль", готовый бесплатно отвезти инвалидов, ветеранов и пенсионеров на экскурсию.

Автор благотворительного проекта - старейшая ремонтная организация города "Ленремонт". Для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в компании специально приобрели автомобиль Ford Transit, оснащенный подъемником для инвалидных колясок. Он возит людей на экскурсии, культурные мероприятия, прогулки по живописным местам Петербурга и Ленинградской области (в пределах ста километров от города).

- Наша цель - подарить людям с ограниченными возможностями новые впечатления, укрепить в них желание действовать и быть социально активными, - говорят авторы инициативы.

Отправиться в любую поездку на "ЛенДобромобиле" могут инвалиды-колясочники, ветераны войны, а также пенсионеры в возрасте от 75 лет. Группы набираются составом по шесть человек без колясок, либо три инвалида-колясочника плюс трое сопровождающих.

На заметку

Предварительная запись на "ЛенДобромобиль" возможна по телефону (812) 344-44-44 или в соцсетях.