В Петербурге ухаживать за сиротами в больницах будут сотрудники детдома

В Петербурге появится городской закон, согласно которому сотрудники детских домов будут ложиться в больницы вместе со своими подопечными. Сейчас документ дорабатывается в городском правительстве.

Когда в больницу попадает ребенок из семьи, с ним, как правило, госпитализируется мама или бабушка. Они следят, чтобы ребенок был сыт, помыт, вовремя засыпал, никуда не убегал, но главное - поддерживают его морально в чужих стенах. А детей из сиротских учреждений увозят одних, за ними следят только медсестры больницы. В случае если ребенок очень мал или тяжело болен, этого недостаточно. Яркий пример - шокирующая история, которая произошла с девочкой Олесей из детского дома N 4 Пушкинского района.

В свои 15 лет девочка весит всего 13 килограммов. У нее целый набор диагнозов, из-за которых она не может есть, самостоятельно дышать и передвигаться. Недавно Олесю в тяжелом состоянии госпитализировали. Но в больнице медсестры просто не успевали обеспечить девочке всю необходимую гигиену, почистить трахеостому, с помощью которой она дышит, и даже элементарно вымыть ребенку голову. Также у девочки возникли пролежни. Ее и без того тяжелое состояние, обусловленное болезнью, ухудшилось из-за отсутствия ухода.

Когда к этой истории подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, а Следственный комитет по Северной столице возбудил уголовное дело, ситуация начала решаться. Из детского дома в больницу срочно направили младшую медсестру, она будет обрабатывать пролежни и обеспечивать девочке соблюдение личной гигиены вплоть до самой выписки. Более того, ко всем сиротам в Петербурге, которые сейчас лежат в больницах и нуждаются в специальном уходе, из детских домов были направлены сотрудники.

Речь идет не только о несовершеннолетних с паллиативными диагнозами, но и о малышах. В частности, медсестра приехала в инфекционную больницу N 3 к трехлетнему мальчику, которого в больнице привязывали колготками к стулу. По этому факту СК по Петербургу, к слову, тоже расследует уголовное дело. Ведомство видит в этом незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. У работников больницы своя правда - на 40 детей предусмотрено всего полторы ставки воспитателя. Есть еще медсестры, но они также не успевают уследить за каждым.

Сейчас сотрудники из детских домов направлены в больницы, что называется, на волне резо­нанса. Но, чтобы система работала в обычном режиме, нужен специаль­ный закон

Сейчас сотрудники из детских домов направлены в больницы, что называется, на волне резонанса. Но, чтобы система работала в обычном режиме, нужен специальный закон, в рамках которого при госпитализации детей работникам учреждений будет оплачиваться нахождение с ними в стационаре. Также готовящийся нормативный акт будет подразумевать, что детский дом, когда воспитанник едет в больницу, будет передавать медучреждению гигиенические принадлежности, чтобы ребенок в стационаре находился в комфортных условиях.