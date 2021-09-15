В Петербурге завершились съемки ленты "Союз Спасения. Время гнева"

В Санкт-Петербурге завершились съемки восьмисерийной ленты о декабристах "Союз Спасения. Время гнева". Это будет расширенная версия полнометражного фильма "Союз Спасения".

Популярная белорусская актриса Марина Коняшкина сыграла в сериале Екатерину Трубецкую. В роли Сергея Трубецкого - ее мужа - российский актер Максим Матвеев.

Полнометражный фильм "Союз Спасения" вышел в российский прокат в 2019 году, но только в 2021-м было решено начать съемки сериала "Союз Спасения. Время гнева" - расширенной версии истории декабрьского восстания. В него войдут материалы, снятые для фильма, но не вошедшие в итоговую версию, и совершенно новые эпизоды и сюжетные линии.

По мнению создателей, в кино не хватало подробностей, почему декабристы решились на восстание.

Александр Домогаров играет генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича, в сериале его роль прописана более подробно. В центре ленты - судьба Сергея Муравьева-Апостола, его сыграл Леонид Бичевин. В роли Петра Волконского - народный артист России Сергей Безруков. В продолжении фильма снялись такие знаменитости, как Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин...

В Ростове-на-Дону пришлось даже выстроить заново деревню вместо сгоревшей

В Петербурге съемки сериала проходили в Мраморном дворце, в Доме-музее Державина, на Елагином острове и в других исторических локациях. В Ростове-на-Дону даже пришлось выстроить заново деревню - старая кинопостройка, оставшаяся после съемок полнометражного фильма, сгорела.

Досье "СОЮЗа"

Марина Коняшкина родилась в Минске, ее отец - военный, а мама - учитель белорусского языка. В 2007 году Марина окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина (курс Павла Любимцева. - Прим. автора). Сейчас актриса живет в Москве.