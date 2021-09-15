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Текст:   Татьяна Сухановская  ("Российская газета", Архангельск)
00:06 15.09.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)

В Поморье застройщики будут передавать 7 процентов жилья государству

Власти Поморья, чтобы решить проблему аварийного жилья, договорились со строительными компаниями о передаче части квартир в государственную собственность в обмен на получение земли на внеконкурсной основе.

Госпрограммы по переселению не успевают за темпами прироста аварийки в Архангельской области. Всего в регионе почти миллион квадратных метров такого жилья. В целом на его расселение необходимо более 23 миллиардов рублей - это примерно четверть бюджета Поморья. Но жилье требуется сегодня.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Названы регионы, где запустят новую программу расселения аварийного жилья

По словам регионального депутата Александра Фролова, внесенные изменения в областной закон "О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности" предусматривают, что земельные участки для строительства инвестор может получить в аренду без торгов, но при этом он должен построить в одном месте не менее 20 тысяч квадратных метров жилья и передать региону не менее 7 процентов его площади.

Первые 240 квартир предназначены для жителей Архангельска и Северодвинска: именно здесь в прошлом веке строились сотни деревянных бараков-времянок, превратившихся в постоянное жилье для десятков тысяч северян.

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