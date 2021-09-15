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15.09.2021 05:40
Рубрика: Власть

Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в Псковской области. Президент считает, что образ Александра Невского сопровождает и хранит Россию.

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Скульптурная композиция состоит из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Землям рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы. Также здесь будет музейный павильон с диорамой "Ледовое побоище" и артефактами, найденными на дне Чудского озера.

Фото: РИА Новости
800 лет Александру Невскому: битвы князя и за князя

"Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России", - подчеркнул президент.

Александра Невского чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций, сказал он. В тот период истории угроза утраты государственности могла стать трагической реальностью, и Александр Невский со своими ратниками встал на борьбу за последний рубеж Отечества.

"Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врагов и показала всем - на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые, не щадя себя, за нее бороться", - отметил Владимир Путин.

Александру Невскому было тогда чуть больше 20 лет, юными были и его воины. Их портреты, конечно же, не сохранились, поэтому образы собирательные - так, в мемориале увековечены и десантники легендарной 6-й роты, которые проявили героизм уже в наше время.

Победа на Чудском озере стала одним из символов воинской славы России

Жизненный путь князя был путем выбора, который он всегда делал во имя родной Руси. Александр Невский совершил подвиги не только как воин, но и как искусный дипломат и мудрый политик, и сделал все, чтобы сохранить и продолжить традицию древнерусской государственности. Его наследием стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым, а его подвиги остаются нравственной и духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма, заявил президент.

"Несмотря на разделяющие нас столетия, образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в мирное время и, уверен, навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству", - заключил Владимир Путин.

Освещение мемориала провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что образ святого благоверного князя Александра Невского учит любви к Родине и необходимости защищать свою веру.

Фото: instagram.com/pskovavtodor
В псковской деревне рассказали, что стало с дорогой, которая ведет к памятнику Александру Невскому

Как рассказал журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), раньше на месте монумента был "совершенно жуткий пустырь". "Но за три с половиной месяца создан этот замечательный памятник силами наших военных строителей, они это сделали вдохновенно", - заметил он. Причем сооружение монумента даст импульс развитию всей близлежащей территории в Гдовском районе Псковской области. "У нас есть Куликово поле, Бородинское поле, Прохоровское поле, а здесь будет поле воинской славы - Чудское озеро", - сказал журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Сейчас в благоустройстве территории и близлежащих деревень участвуют волонтеры из 30 регионов. "Разумеется, и государство увеличит свои труды для того, чтобы эта земля была в достойном состоянии", - заверил Владимир Путин.

В регионах Власть Работа власти Культура Арт Музеи и памятники Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Святой князь Александр Невский

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