Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Скульптурная композиция состоит из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Землям рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы. Также здесь будет музейный павильон с диорамой "Ледовое побоище" и артефактами, найденными на дне Чудского озера.
"Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России", - подчеркнул президент.
Александра Невского чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций, сказал он. В тот период истории угроза утраты государственности могла стать трагической реальностью, и Александр Невский со своими ратниками встал на борьбу за последний рубеж Отечества.
"Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врагов и показала всем - на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые, не щадя себя, за нее бороться", - отметил Владимир Путин.
Александру Невскому было тогда чуть больше 20 лет, юными были и его воины. Их портреты, конечно же, не сохранились, поэтому образы собирательные - так, в мемориале увековечены и десантники легендарной 6-й роты, которые проявили героизм уже в наше время.
Жизненный путь князя был путем выбора, который он всегда делал во имя родной Руси. Александр Невский совершил подвиги не только как воин, но и как искусный дипломат и мудрый политик, и сделал все, чтобы сохранить и продолжить традицию древнерусской государственности. Его наследием стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым, а его подвиги остаются нравственной и духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма, заявил президент.
"Несмотря на разделяющие нас столетия, образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в мирное время и, уверен, навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству", - заключил Владимир Путин.
Освещение мемориала провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что образ святого благоверного князя Александра Невского учит любви к Родине и необходимости защищать свою веру.
Как рассказал журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), раньше на месте монумента был "совершенно жуткий пустырь". "Но за три с половиной месяца создан этот замечательный памятник силами наших военных строителей, они это сделали вдохновенно", - заметил он. Причем сооружение монумента даст импульс развитию всей близлежащей территории в Гдовском районе Псковской области. "У нас есть Куликово поле, Бородинское поле, Прохоровское поле, а здесь будет поле воинской славы - Чудское озеро", - сказал журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Сейчас в благоустройстве территории и близлежащих деревень участвуют волонтеры из 30 регионов. "Разумеется, и государство увеличит свои труды для того, чтобы эта земля была в достойном состоянии", - заверил Владимир Путин.